WASHINGTON (dpa-AFX) - Tuesday, Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) appointed Lisa Rojkjaer, as executive vice president and chief medical officer.



Rojkjaer, a board-certified hematologist with an international clinical practice background, previously held the position of Chief Medical Officer at Sangamo Therapeutics.



