DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Gerald Klinck wird neuer CEO - Ankeraktionäre zeichnen neue Aktien

Zürich (pta/13.03.2024/07:00) - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Gerald Klinck wird zum 15.04.2024 neuer CEO der Peach Property Group AG * Ankeraktionäre zeichnen 1,93 Mio. neue Aktien aus dem Kapitalband

Gerald Klinck wird zum 15.04.2024 neuer CEO der Peach Property Group AG («Peach Property»), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland - das hat der Verwaltungsrat heute bekannt gegeben.

Gerald Klinck blickt auf mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft zurück. Der 54-Jährige war unter anderem Mitglied des Executive Boards der Deutschen Wohnen Gruppe, Vorstand bei Vonovia sowie CFO und Co CEO der TLG Immobilien. Seit 2020 ist Klinck bei der Cureus GmbH, Spezialist für Pflegeimmobilien, tätig, zuletzt als CFO und CEO.

Gerald Klinck wird bei Peach Property neben seiner Rolle als CEO auch die Aufgaben des CFO übernehmen. Mit dem Eintritt von Gerald Klinck tritt Klaus Schmitz von seiner Position als exekutiver Verwaltungsratspräsident zurück und bekleidet dann wieder ausschließlich das Amt des Verwaltungsratspräsidenten.

Ankeraktionäre zeichnen neue Aktien aus dem Kapitalband

Des Weiteren gibt Peach Property die Zeichnung von 1,93 Millionen neuer Aktien durch bestehende Ankeraktionäre bekannt. Damit signalisieren diese ihre Unterstützung für die Strategie des Unternehmens.

Die Zeichnungen erfolgen unter Ausschluss von Bezugsrechten. Der Zeichnungspreis pro Aktie entspricht dem volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittspreis in Höhe von 8,78 CHF, das gesamte Emissionsvolumen beläuft sich so auf rund 16,9 Mio. CHF (rund 17,7 Mio. Euro). Die Lieferung der neuen Aktien erfolgt voraussichtlich zum 16 April 2024.

Die dem Unternehmen aus der Aktienkapitalerhöhung zufließenden Mittel dienen - ergänzend zu den bereits angekündigten und laufenden Verkaufsaktivitäten, welche auch den Verkauf eines wesentlichen Teils des Portfolios des Unternehmens betreffen könnten - der weiteren Stärkung der Liquidität und ermöglichen zusätzliche Investitionen in Assetmanagement-Maßnahmen, um die Vermietungsquote im starken Marktumfeld weiter zu erhöhen. Die Maßnahme reduziert den pro forma Loan-to-Value (LTV) auf 56,8 Prozent.

Klaus Schmitz, exekutiver Verwaltungsratspräsident von Peach Property, sagt: «Mit Gerald Klinck konnten wir einen ausgewiesenen Immobilien- und Finanzexperten mit beeindruckendem Track-Record für uns gewinnen. Mit seiner Expertise ist er die ideale Besetzung für die Rolle eines CEOs, der auch Finanzfunktionen verantwortet. Ende 2023 haben wir deutlich kommuniziert, dass wir Peach Property im besten Sinne der Corporate Governance aufstellen wollen: Nun haben wir den ersten Schritt getan. In Kürze werden wir auch einen neuen Verwaltungsrat bekannt geben, über den bei der nächsten Generalversammlung abgestimmt wird. Die weiteren Investitionen unserer Ankeraktionäre zeigen zudem deutlich, dass sie das Management, die Strategie und das Engagement für den Schuldenabbau des Unternehmens vollumfänglich unterstützen.»

Gerald Klinck, neuer CEO von Peach Property, sagt: «Ich freue mich auf meine Aufgaben bei Peach Property. Gemeinsam mit dem Team der Peach Property werden wir das Wohnportfolio weiter optimieren, die Herausforderungen an den Finanzmärkten meistern und den Wert der Gesellschaft damit stärken.»

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Thorsten Arsan, Chief Financial Officer und Vanessa da Cruz, Head of Investors Relations & ESG +41 44 485 50 31 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Feldhoff & Cie, Anke Sostmann, Executive Director +49 159 04028505 | as@feldhoff-cie.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien.

Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Klaus Schmitz (Verwaltungsratspräsident), Dr. Christian De Prati und Peter Bodmer.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

(Ende)

Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Thorsten Arsan und Vanessa da Cruz Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com

ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

