Am Donnerstag verschickt Munich Re voraussichtlich die Einladungen für die am 25.4. stattfindende Hauptversammlung. Nach unseren Vorab-Informationen werden zwei Mitglieder das Gremium aus Altersgründen verlassen: Der frühere BayernLB-Chef Gerd Häusler, der dem AR seit 10 Jahren angehört und aktuell noch Aufseher der Auto 1 Group ist, sowie Karl-Heinz Streibich, ehemals Chef der Software AG und heute stellvertretender Oberaufseher bei Siemens Healthineers. Die meisten Vertreter der Kapitalseite wurden 2019 neu bestellt und bekommen jetzt ein Mandat für weitere fünf Jahre. Das gilt nach unseren Informationen auch für den AR-Vorsitzenden Nikolaus von Bomhard (67). Hier wird es spannend. Sollte der frühere Munich Re-Chef bis 2029 (oder ggf. etwas kürzer) Oberaufseher bleiben, würde das perfekt in den angeblichen Zeitplan seines Nachfolgers an der Konzernspitze passen. Offiziell ...

