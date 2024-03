Die vorläufigen Zahlen der Deutsche Rohstoff AG für Q4 und das GJ23 übertrafen die Erwartungen. Die Umsatzerlöse in Q4 erreichten EUR 64 Mio. und übertrafen die Schätzungen um fast EUR 10 Mio., angetrieben durch eine hohe Produktion von 15.300 BOEPD, die um 5% gegenüber dem Vorquartal und 47% gegenüber dem Vorjahr stieg. Auch das EBITDA übertraf die Erwartungen um rund EUR 6,3 Mio. und wies eine starke Marge von 88,3% auf. Trotz höherer Abschreibungen aufgrund gestiegener Investitionen entsprach der Nettogewinn den Erwartungen. Die operative Dynamik setzte sich auch in '24 fort, wobei die Produktion in den ersten beiden Monaten die Planungen um etwa 20% übertraf. Obwohl dies zu einem Umsatz von mehr als EUR 200 Mio. für das Jahr führen könnte, sind wir etwas vorsichtiger, bis sich weitere Beweise für die Nachhaltigkeit des Trends ergeben. Nichtsdestotrotz unterstützen die günstige Positionierung der Deutsche Rohstoff auf dem Ölmarkt und der deutliche Abschlag zu den Wettbewerbern unser KAUFEN-Rating mit unveränderten Kursziel von EUR 52,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG





