Die Aktien von Retail Brokern und Mediatech-Unternehmen mit Kapitalmarktbezug korrelieren. Während der Corona-Zeit feierten diese Unternehmen Rekordumsätze und die Aktien stiegen über Wochen auf neue Kursniveaus. Nachdem die großen Indices und Blue Chips in den vergangenen Monaten immer neue Rekorde verzeichneten, gewinnen immer mehr Small- und Midcaps an Fahrt und damit ist der Boom bei Aspermont, Robinhood und Smartbroker bereits vorprogrammiert. In den vergangenen Tagen gab es bereits erste Impulse, aber schaut man sich die Vergleichscharts der zurückliegenden fünf Jahre an, dann ist da noch sehr viel Potenzial nach oben. Analysten stellen bereits Kursziele in Aussicht, die satte Gewinne versprechen. Mehr dazu im Bericht.

