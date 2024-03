Encavis zeigt, wie man mit "Wind" und noch mehr"Sonne" Geld verdienen kann. Wobei zuletzt "Windenergieaktien" oder "Erneuerbare Energien - Aktien" an der Börse nicht wirklich Freude machten. So sah es bisher auch bei Encavis aus. Am 6. März ein nachbörslicher Freudensprung der Encavis Aktie - es ging um 18% hoch. Man bestätigte Kontakte mit KKR - Gespräche in frühem Stadium. Gestern spekulierten wir noch über ein potentielels Angebot - nwm, 13.03.: PNE baut sein Portfolio aus. Ausschreibungserfolge im Schatten der Übernahmespekulationen um Encavis oder Clearvise".Und heute gibt's bereits eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...