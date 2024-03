NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Papiere von Carl Zeiss Meditec bei einem Kursziel von 150 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Die Jenaer seien Innovationsführer im Bereich Augenheilkunde, in einigen wachstumsstarken Bereichen auch Marktführer, schrieb Analyst Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis 2027 rechnet er mit einer jährlichen durchschnittlichen Ergebnissteigerung von 20 Prozent./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 00:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 00:47 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005313704