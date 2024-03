HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BNP Paribas nach der erstmals genannten Summe für Dividenden und Aktienrückkäufe zwischen 2024 und 2026 von 72 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ankündigung beweise die Kostenflexibilität der französischen Großbank und könne dem Markt mehr Vertrauen in die Erreichbarkeit der Ziele des Unternehmens geben, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus sei die Aktie weiterhin unterbewertet./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

