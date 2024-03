EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Hauptversammlung

Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2022/2023 und Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024



14.03.2024 / 12:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Düsseldorf, den 14.03.2024 - Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99, Symbol: TBX0) veröffentlicht heute ihren Bericht über das Geschäftsjahr 2022/2023 und lädt alle Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 ein. Die Hauptversammlung wird am 25. April 2024 ab 11 Uhr in der Stadtsparkasse Düsseldorf im Sparkassen-Forum, 3. Etage, Berliner Allee 33, 40212 Düsseldorf stattfinden. Die vollständige Einladung und alle relevanten Informationen sind sowohl im Bundesanzeiger als auch auf der Webseite unter www.tick-ts.de/investor-relations/hauptversammlung veröffentlicht. "Wir freuen uns sehr, unsere Aktionärinnen und Aktionäre an einem neuen Veranstaltungsort wieder persönlich begrüßen zu dürfen", erklärt Carsten Schölzki, CEO der tick Trading Software AG. Auf der Tagesordnung der Hauptversammlung stehen unter anderem die Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022/2023 sowie der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns, der in besagtem Geschäftsjahr 926.085,82 EUR betragen hat. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Ausschüttung einer Dividende von 0,45 Euro je Aktie vor. Erstmalig wird die Hauptversammlung um ihre Zustimmung zur Auflage eines Aktienrückkaufprogramms und um die Ermächtigung zur Durchführung einer Kapitalerhöhung als Vorratsbeschluss gebeten werden. Der Geschäftsbericht steht ab sofort auf der Unternehmenswebsite www.tick-ts.de unter der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung. Über die tick Trading Software AG Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften. Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert (ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar. Pressekontakt: newskontor - Agentur für Kommunikation

Sascha Grundmann

Graf-Adolf-Straße 20

40212 Düsseldorf

E-Mail: sascha.grundmann@newskontor.de

Tel.: +49-211-863949-21



14.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com