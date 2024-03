ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns sei im vierten Quartal nicht so deutlich zurückgegangen wie befürchtet, schrieb Analyst Samuel Perry in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Umsatz hingegen habe enttäuscht. Der Ausblick impliziere derweil nur einen moderaten Ebitda-Anstieg./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 07:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

