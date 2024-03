Umsatz im vierten Quartal bei 720 Mio. USD, 9 % niedriger als im Vorjahreszeitraum; Umsatz im Gesamtjahr 2023 bei 2.957 Mio. USD, 5 % niedriger als im Vorjahreszeitraum

Private Cloud-Umsatz im vierten Quartal bei 285 Mio. USD, 14 % niedriger als im Vorjahreszeitraum; Private Cloud-Umsatz im Gesamtjahr 2023 bei 1.210 Mio. USD, 12 % niedriger als im Vorjahreszeitraum

Public Cloud-Umsatz im vierten Quartal bei 435 Mio. USD, 5 % niedriger als im Vorjahreszeitraum; Public Cloud-Umsatz im Gesamtjahr 2023 bei 1.747 Mio. USD, 0,4 % höher als im Vorjahreszeitraum

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit im vierten Quartal bei 72 Mio. USD; Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit im Gesamtjahr 2023 bei 375 Mio. USD

Seit Anfang 2023 geschätzte Reduzierung der Nettofinanzverbindlichkeiten um mehr als 900 Mio. USD durch Schuldenrückkäufe und Refinanzierungen, Reduzierung des jährlichen Nettozinsaufwands um etwa 40 Mio. USD unter der Annahme einer vollständigen Teilnahme am öffentlichen Umtauschangebot



SAN ANTONIO, March 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology, Inc. (Nasdaq: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multicloud- und KI-Lösungen, hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2023 bekanntgegeben.

Amar Maletira, Chief Executive Officer, erklärte: "Ich freue mich, bekanntgeben zu können, dass unsere Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2023 den Mittelwert unserer Prognosen für Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Aktie übertroffen haben. Das Geschäftsjahr 2023 war eine Übergangsphase, in der wir uns darauf konzentriert haben, strukturelle Veränderungen vorzunehmen, um einen Umschwung zu ermöglichen, Rackspace neu zu positionieren, um von neuen technologischen Wendepunkten zu profitieren und unsere Kapitalstruktur zu stärken, und ich bin zufrieden mit den Fortschritten, die wir in diesem Jahr gemacht haben."

Herr Maletira fügte hinzu: "Ich freue mich, unsere erfolgreiche Refinanzierung inmitten des höchsten Zinsniveaus seit 20 Jahren bekanntgeben zu können. Unter der Annahme, dass das öffentliche Umtauschangebot in vollem Umfang angenommen wird, wird es uns gelungen sein, unsere Nettofinanzverschuldung um mehr als 900 Mio. USD zu reduzieren, während wir gleichzeitig in den letzten 12 Monaten zusätzliches neues Kapital in Höhe von 575 Mio. USD aufgenommen haben. Dies hat zu niedrigeren Zinsaufwendungen und verlängerten Laufzeiten geführt, was unsere finanzielle Flexibilität und Liquidität verbessert hat."

Ergebnisse für das vierte Quartal 2023

Der Umsatz belief sich im vierten Quartal 2023 auf 720 Mio. USD. Dies entspricht einem Rückgang von 9 % sowohl auf berichteter als auch auf wechselkursbereinigter Basis im Vergleich zum Umsatz von 787 Mio. USD im vierten Quartal 2022.

Der Private Cloud-Umsatz belief sich im vierten Quartal 2023 auf 285 Mio. USD. Dies entspricht einem Rückgang von 14 % auf berichteter und 15 % auf wechselkursbereinigter Basis im Vergleich zum Umsatz von 330 Mio. USD im vierten Quartal 2022.

Der Public Cloud-Umsatz belief sich im vierten Quartal 2023 auf 435 Mio. USD. Dies entspricht einem Rückgang von 5 % sowohl auf berichteter als auch auf wechselkursbereinigter Basis im Vergleich zum Umsatz von 457 Mio. USD im vierten Quartal 2022.

Das vierte Quartal 2023 umfasste insgesamt 4 Mio. USD an nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen, verglichen mit 217 Mio. USD an nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen im vierten Quartal 2022. Die Wertminderungen im vierten Quartal 2022 waren in erster Linie auf den Rückgang unserer Marktkapitalisierung infolge des Ransomware-Angriffs auf unser Hosted Exchange-E-Mail-Geschäft und die Wertminderung unseres Hauptsitzes zurückzuführen.

Der Betriebsverlust belief sich im vierten Quartal 2023 auf -15 Mio. USD, verglichen mit einem Betriebsverlust von -227 Mio. USD im vierten Quartal 2022.

Der Nettogewinn belief sich im vierten Quartal 2023 auf 28 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von -214 Mio. USD im vierten Quartal 2022.

Der Nettogewinn je verwässerter Aktie betrug im vierten Quartal 2023 0,13 USD, verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von -1,01 USD im vierten Quartal 2022.

Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im vierten Quartal 2023 auf 48 Mio. USD, was einem Rückgang von 34 % gegenüber 74 Mio. USD im vierten Quartal 2022 entspricht.

Der nicht auf GAAP basierende Verlust je Aktie lag im vierten Quartal 2023 bei -0,03 USD, was einem Rückgang von 150 % gegenüber dem nicht auf GAAP basierenden Gewinn je Aktie von 0,06 USD im vierten Quartal 2022 entspricht.

Die Investitionsausgaben beliefen sich im vierten Quartal 2023 auf 38 Mio. USD gegenüber 43 Mio. USD im vierten Quartal 2022.

Gesamtjahresergebnisse für 2023

Der Umsatz belief sich im Jahr 2023 auf 2.957 Mio. USD. Dies entspricht einem Rückgang von 5 % sowohl auf berichteter als auch auf wechselkursbereinigter Basis im Vergleich zum Umsatz von 3.122 Mio. USD im Jahr 2022.

Der Private Cloud-Umsatz belief sich im Jahr 2023 auf 1.210 Mio. USD. Dies entspricht einem Rückgang von 12 % auf berichteter und 13 % auf wechselkursbereinigter Basis im Vergleich zum Umsatz von 1.382 Mio. USD im Jahr 2022.

Der Public Cloud-Umsatz belief sich im Jahr 2023 auf 1.747 Mio. USD. Dies entspricht einem Anstieg von 0,4 % sowohl auf berichteter als auch auf wechselkursbereinigter Basis im Vergleich zum Umsatz von 1.741 Mio. USD im Jahr 2022.

Das Jahr 2023 umfasste insgesamt 761 Mio. USD an nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen, verglichen mit 681 Mio. USD an nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen im Jahr 2022. Diese Wertminderungen waren in erster Linie das Ergebnis eines anhaltenden Rückgangs unserer Marktkapitalisierung.

Der Betriebsverlust belief sich im Jahr 2023 auf -899 Mio. USD, verglichen mit einem Betriebsverlust von -679 Mio. USD im Jahr 2022.

Der Nettoverlust betrug im Jahr 2023 -838 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von -805 Mio. USD im Jahr 2022.

Der Nettoverlust je verwässerter Aktie betrug im Jahr 2023 -3,89 USD, verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von -3,81 USD im Jahr 2022.

Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im Jahr 2023 auf 183 Mio. USD, was einem Rückgang von 50 % gegenüber 364 Mio. USD im Jahr 2022 entspricht.

Das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie lag im Jahr 2023 bei -0,15 USD, was einem Rückgang von 128 % gegenüber dem nicht auf GAAP basierenden Ergebnis je Aktie von 0,54 USD im Jahr 2022 entspricht.

Die Investitionen beliefen sich im Jahr 2023 auf 181 Mio. USD gegenüber 142 Mio. USD im Jahr 2022.

Zum 31. Dezember 2023 verfügten wir über liquide Mittel in Höhe von 197 Mio. USD ohne ausstehenden Saldo unserer revolvierenden Kreditfazilität (375 Mio. USD nicht in Anspruch genommene Zusagen).

Refinanzierung von Schulden

Am 12. März hat das Unternehmen einen privaten Schuldentausch (der "private Tausch") mit bestimmten Gläubigern abgeschlossen, die mehr als 72 % der erstrangigen Term Loans des Unternehmens und mehr als 64 % der erstrangigen Schuldverschreibungen sowie 100 % der Kreditgeber der revolvierenden Kreditfazilität vertreten. Durch den privaten Tausch hat Rackspace mehr als 375 Mio. USD an Nettoverschuldung abgebaut und 275 Mio. USD an neuen Finanzmitteln (die "Neugeldfinanzierung") erhalten, um wichtige strategische Initiativen voranzutreiben. Darüber hinaus wurden die Fälligkeiten der beteiligten Kreditfazilitäten bis Mai 2028 verlängert.

Im Zusammenhang mit der Transaktion plant das Unternehmen, ein öffentliches Umtauschangebot (das "öffentliche Umtauschangebot") an alle seine ausstehenden Kreditgeber und Inhaber von erstrangigen Schuldverschreibungen abzugeben. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots werden den bestehenden Kreditgebern und Inhabern von erstrangigen Schuldverschreibungen neue Term Loans bzw. neue erstrangige Schuldverschreibungen angeboten, die mit einer verbesserten Sicherheitsposition, strengeren Auflagen und anderen Beschränkungen versehen sind. Durch die vollständige Teilnahme am öffentlichen Umtauschangebot hat das Unternehmen die Möglichkeit, Nettoschulden in Höhe von mehr als 600 Mio. USD abzubauen und damit die jährlichen Nettozinsausgaben um etwa 13 Mio. USD zu senken.

Finanzieller Ausblick

Rackspace Technology stellt die folgenden Informationen und Prognosen bereit:

Q1 2024 Guidance Revenue $680 - $690 million Private Cloud Revenue $268 - $273 million Public Cloud Revenue $412 - $417 million Non-GAAP Operating Profit $12 - $14 million Non-GAAP Loss Per Share ($0.12) - ($0.14) Non-GAAP Other Income (Expense) ($50) - ($52) million Non-GAAP Tax Expense Rate 26% Non-GAAP Weighted Average Shares 221 - 223 million

Die Definitionen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen und die Abstimmung mit den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen gemäß den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung ("GAAP") sind in den folgenden Abschnitten dieser Pressemitteilung aufgeführt und werden in den ergänzenden Unterlagen erläutert. Rackspace Technology hat die Prognose für das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, den nicht auf GAAP basierenden Verlust je Aktie, die nicht auf GAAP basierenden sonstigen Erträge (Aufwendungen) oder die nicht auf GAAP basierende Steueraufwandsrate nicht mit den am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen abgestimmt, da das Unternehmen angesichts der Unsicherheit und der potenziellen Schwankungen in Bezug auf bestimmte Posten, wie z. B. die aktienbasierten Vergütungen, keine Prognose für den GAAP-Nettogewinn (-verlust) oder die Abstimmungsposten zwischen diesen nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen und dem GAAP-Nettogewinn (-verlust) abgibt. Dementsprechend ist eine Abstimmung der Prognose für die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen nicht ohne unzumutbaren Aufwand möglich. In Bezug auf das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, den nicht auf GAAP basierenden Verlust je Aktie, die nicht auf GAAP basierenden sonstigen Erträge (Aufwendungen) und die nicht auf GAAP basierende Steueraufwandsrate wird in der Regel davon ausgegangen, dass die Anpassungen in zukünftigen Perioden vergleichbar sein werden mit den Aufwendungen und Kosten, die in früheren Perioden bei den nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen herausgerechnet wurden. Die Auswirkungen solcher Anpassungen können jedoch erheblich sein.

Telefonkonferenz und Webcast

Rackspace Technology wird am 12. März 2024 um 16:00 Uhr (CT) / 17:00 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2023 vorzustellen. Interessierte Teilnehmer können wie folgt auf die Telefonkonferenz zugreifen:

Um den Live-Webcast zu hören oder nach dessen Ende auf die Aufzeichnung des Webcasts zuzugreifen, besuchen Sie bitte unsere Investor-Relations-Website unter dem folgenden Link: https://ir.rackspace.com/news-and-events/events-and-presentations

Um eine Einwahlnummer zu erhalten, registrieren Sie sich bitte vorab unter folgendem Link: https://register.vevent.com/register/BI01e651a628314f96ba04ab3fe5146f8f . Die registrierten Personen erhalten Einwahlinformationen und eine PIN, die ihnen den Zugang zur Live-Übertragung ermöglicht.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Wichtige Informationen

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Schuldverschreibungen oder anderen Wertpapieren oder Schuldtiteln dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung, und weder diese Pressemitteilung noch Teile davon noch die Tatsache ihrer Veröffentlichung dürfen als Grundlage für oder im Zusammenhang mit einem Vertrag verwendet werden. Das öffentliche Umtauschangebot für die bestehenden erstrangigen Schuldverschreibungen des Unternehmens erfolgt ausschließlich durch und gemäß den Bestimmungen eines vertraulichen Platzierungsprospekts, der nur den berechtigten Inhabern der bestehenden erstrangigen Schuldverschreibungen des Unternehmens zur Verfügung gestellt wird. Die vollständigen Bedingungen des öffentlichen Umtauschangebots für die bestehenden erstrangigen Schuldverschreibungen des Unternehmens werden in einem solchen vertraulichen Platzierungsprospekt dargelegt. Das öffentliche Umtauschangebot für die bestehenden Laufzeitdarlehen des Unternehmens wird nur durch und gemäß den Bedingungen einer Umtauschvereinbarung erfolgen, die nur den Inhabern der bestehenden Laufzeitdarlehen des Unternehmens zur Verfügung gestellt wird. Die vollständigen Bedingungen des öffentlichen Umtauschangebots für die bestehenden Laufzeitdarlehen des Unternehmens werden in einer solchen Umtauschvereinbarung dargelegt. Weder das Unternehmen noch eines seiner verbundenen Unternehmen geben eine Stellungnahme oder Empfehlung dazu ab, ob berechtigte Inhaber an dem öffentlichen Umtauschangebot für die bestehenden erstrangigen Schuldverschreibungen oder die bestehenden Term Loans des Unternehmens nach dessen Beginn teilnehmen sollten oder nicht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten, Einreichungen und sonstigen öffentlichen schriftlichen und mündlichen Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Alle in dieser Pressemitteilung getätigten Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen Safe-Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und Ziele des Managements für die zukünftige Geschäftstätigkeit, die Geschäftsaussichten, den Ausgang von behördlichen Verfahren, die Marktbedingungen, den privaten Tausch, das öffentliche Umtauschangebot, die Neugeldfinanzierung, die erwarteten Vorteile des privaten Tauschs, des öffentlichen Umtauschangebots und der Neugeldfinanzierung sowie die strategischen Initiativen des Unternehmens. Der Abschluss des öffentlichen Umtauschangebots unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "beabsichtigt", "wird", "erhofft", "glaubt", "zuversichtlich", "weiterhin", "schlägt vor", "strebt an", "könnte", "kann", "sollte", "schätzt", "sagt voraus", "würde", "Ziele", "Zielvorgaben", "zielt ab", "geplant", "projiziert" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen. Rackspace Technology weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen könnten, dass zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter die Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von Rackspace Technology Inc. auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin enthaltenen Abschnitte "Risikofaktoren" und "Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses".

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält mehrere nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen wie den wechselkursbereinigten Umsatz, den nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinn, den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust), das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, das bereinigte EBITDA und den nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je Aktie. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen schließen die Auswirkungen bestimmter Kosten, Verluste und Gewinne aus, die gemäß GAAP in unsere Gewinn- und Verlustkennzahlen einbezogen werden müssen. Obwohl wir der Meinung sind, dass diese Kennzahlen für Anleger und Analysten aus denselben Gründen nützlich sind wie für das Management, wie auf den beiliegenden Seiten beschrieben, sind diese Kennzahlen kein Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen oder -Offenlegungen und haben vor diesen keinen Vorrang. Andere Unternehmen können ähnlich bezeichnete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen anders berechnen, was ihre Nützlichkeit als Vergleichsmaßstab einschränkt. Wir haben auf den beiliegenden Seiten jede dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit der anwendbaren, am besten vergleichbaren GAAP-Kennzahl abgestimmt.

Kontakt für Anlegerbeziehungen

Sagar Hebbar

Rackspace Technology Investor Relations

ir@rackspace.com

PR-Kontakt

Natalie Silva

Rackspace Technology Corporate Communications

publicrelations@rackspace.com

RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. CONSOLIDATED RESULTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended December 31, Year-Over-Year

Comparison 2022 2023 (In millions, except % and per share data) Amount % Revenue Amount % Revenue Amount % Change Revenue $ 787.0 100.0 % $ 719.7 100.0 % $ (67.3 ) (8.6 )% Cost of revenue (587.2 ) (74.6 )% (565.6 ) (78.6 )% 21.6 (3.7 )% Gross profit 199.8 25.4 % 154.1 21.4 % (45.7 ) (22.9 )% Selling, general and administrative expenses (210.3 ) (26.7 )% (165.5 ) (23.0 )% 44.8 (21.3 )% Impairment of goodwill (129.3 ) (16.4 )% - - % 129.3 (100.0 )% Impairment of assets, net (87.4 ) (11.1 )% (3.8 ) (0.5 )% 83.6 (95.7 )% Loss from operations (227.2 ) (28.9 )% (15.2 ) (2.1 )% 212.0 (93.3 )% Other income (expense): Interest expense (55.6 ) (7.1 )% (50.9 ) (7.1 )% 4.7 (8.5 )% Gain on investments, net 0.2 0.0 % 0.1 0.0 % (0.1 ) (50.0 )% Gain on debt extinguishment - - % 108.2 15.0 % 108.2 100.0 % Other income (expense), net 5.5 0.7 % (4.7 ) (0.7 )% (10.2 ) NM Total other income (expense) (49.9 ) (6.3 )% 52.7 7.3 % 102.6 NM Income (loss) before income taxes (277.1 ) (35.2 )% 37.5 5.2 % 314.6 NM Benefit (provision) for income taxes 63.1 8.0 % (9.5 ) (1.3 )% (72.6 ) NM Net income (loss) $ (214.0 ) (27.2 )% $ 28.0 3.9 % $ 242.0 NM Net earnings (loss) per share: Basic $ (1.01 ) $ 0.13 Diluted $ (1.01 ) $ 0.13 Weighted average number of shares outstanding: Basic 211.6 216.6 Diluted 211.6 219.6

NM = not meaningful.

RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. CONSOLIDATED RESULTS OF OPERATIONS (Unaudited) Year Ended December 31, Year-Over-Year

Comparison 2022 2023 (In millions, except % and per share data) Amount % Revenue Amount % Revenue Amount % Change Revenue $ 3,122.3 100.0 % $ 2,957.1 100.0 % $ (165.2 ) (5.3 )% Cost of revenue (2,265.4 ) (72.6 )% (2,328.3 ) (78.7 )% (62.9 ) 2.8 % Gross profit 856.9 27.4 % 628.8 21.3 % (228.1 ) (26.6 )% Selling, general and administrative expenses (855.3 ) (27.4 )% (767.2 ) (25.9 )% 88.1 (10.3 )% Impairment of goodwill (534.5 ) (17.1 )% (708.8 ) (24.0 )% (174.3 ) 32.6 % Impairment of assets, net (146.1 ) (4.7 )% (52.2 ) (1.8 )% 93.9 (64.3 )% Loss from operations (679.0 ) (21.7 )% (899.4 ) (30.4 )% (220.4 ) 32.5 % Other income (expense): Interest expense (208.5 ) (6.7 )% (221.6 ) (7.5 )% (13.1 ) 6.3 % Gain (loss) on investments, net (0.2 ) (0.0 )% 0.3 0.0 % 0.5 NM Gain on debt extinguishment - - % 271.3 9.2 % 271.3 100.0 % Other expense, net (10.0 ) (0.3 )% (5.0 ) (0.2 )% 5.0 (50.0 )% Total other income (expense) (218.7 ) (7.0 )% 45.0 1.5 % 263.7 NM Loss before income taxes (897.7 ) (28.8 )% (854.4 ) (28.9 )% 43.3 (4.8 )% Benefit for income taxes 92.9 3.0 % 16.6 0.6 % (76.3 ) (82.1 )% Net loss $ (804.8 ) (25.8 )% $ (837.8 ) (28.3 )% $ (33.0 ) 4.1 % Net loss per share: Basic and diluted $ (3.81 ) $ (3.89 ) Weighted average number of shares outstanding: Basic and diluted 211.2 215.3

NM = not meaningful.

RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions, except per share data) December 31,

2022 December 31,

2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 228.4 $ 196.8 Accounts receivable, net allowance for credit losses and accrued customer credits of $24.6 and $20.1, respectively 622.2 339.7 Prepaid expenses 97.3 87.4 Other current assets 125.3 114.2 Total current assets 1,073.2 738.1 Property, equipment and software, net 628.3 608.8 Goodwill, net 2,155.1 1,452.4 Intangible assets, net 1,236.0 1,019.0 Operating right-of-use assets 138.0 126.3 Other non-current assets 226.1 151.6 Total assets $ 5,456.7 $ 4,096.2 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY (DEFICIT) Current liabilities: Accounts payable and accrued expenses $ 447.3 $ 432.7 Accrued compensation and benefits 95.3 72.2 Deferred revenue 80.9 78.8 Debt 23.0 23.0 Accrued interest 36.3 20.5 Operating lease liabilities 60.0 66.0 Finance lease liabilities 61.7 55.8 Financing obligations 16.7 14.0 Other current liabilities 35.3 36.5 Total current liabilities 856.5 799.5 Non-current liabilities: Debt 3,295.4 2,839.6 Operating lease liabilities 84.8 74.6 Finance lease liabilities 310.5 308.0 Financing obligations 47.6 52.4 Deferred income taxes 126.7 79.2 Other non-current liabilities 105.7 97.4 Total liabilities 4,827.2 4,250.7 Commitments and Contingencies Stockholders' equity (deficit): Preferred stock, $0.01 par value per share: 5.0 shares authorized; no shares issued or outstanding - - Common stock, $0.01 par value per share: 1,495.0 shares authorized; 215.7 and 220.5 shares issued; 212.6 and 217.4 shares outstanding, respectively 2.2 2.2 Additional paid-in capital 2,573.3 2,638.2 Accumulated other comprehensive income 71.4 60.3 Accumulated deficit (1,986.4 ) (2,824.2 ) Treasury stock, at cost; 3.1 shares held (31.0 ) (31.0 ) Total stockholders' equity (deficit) 629.5 (154.5 ) Total liabilities and stockholders' equity (deficit) $ 5,456.7 $ 4,096.2

RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (Unaudited) Year Ended December 31, (In millions) 2022 2023 Cash Flows From Operating Activities Net loss $ (804.8 ) $ (837.8 ) Adjustments to reconcile net loss to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 387.8 369.7 Amortization of operating right-of-use assets 59.8 73.2 Deferred income taxes (108.8 ) (41.9 ) Share-based compensation expense 69.5 65.4 Impairment of goodwill 534.5 708.8 Impairment of assets, net 146.1 52.2 Gain on debt extinguishment - (271.3 ) Unrealized loss on derivative contracts 18.5 15.5 (Gain) loss on investments, net 0.2 (0.3 ) Provision for bad debts and accrued customer credits 12.4 9.0 Amortization of debt issuance costs and debt discount 8.0 7.9 Non-cash fair value adjustments 3.2 (1.0 ) Other operating activities (0.2 ) 0.4 Changes in operating assets and liabilities, net of effects of acquisitions: Accounts receivable (82.4 ) 275.1 Prepaid expenses and other current assets (7.1 ) 24.6 Accounts payable, accrued expenses, and other current liabilities 69.8 (44.2 ) Deferred revenue (21.6 ) (5.8 ) Operating lease liabilities (65.5 ) (65.6 ) Other non-current assets and liabilities 27.3 41.0 Net cash provided by operating activities 246.7 374.9 Cash Flows From Investing Activities Purchases of property, equipment and software (80.4 ) (96.9 ) Acquisitions, net of cash acquired (7.7 ) - Purchase of convertible promissory note (15.0 ) - Other investing activities 5.2 0.9 Net cash used in investing activities (97.9 ) (96.0 ) Cash Flows From Financing Activities Proceeds from employee stock plans 3.7 1.3 Shares of common stock withheld for employee taxes - (1.0 ) Shares of common stock repurchased (31.0 ) - Proceeds from borrowings under long-term debt arrangements - 50.0 Payments on long-term debt (23.0 ) (241.9 ) Payments on financing component of interest rate swap (17.2 ) (18.8 ) Principal payments of finance lease liabilities (67.2 ) (79.7 ) Principal payments of financing obligations (49.0 ) (22.7 ) Other financing activities (3.3 ) - Net cash used in financing activities (187.0 ) (312.8 ) Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents, and restricted cash (5.8 ) 2.2 Decrease in cash, cash equivalents, and restricted cash (44.0 ) (31.7 ) Cash, cash equivalents, and restricted cash at beginning of period 275.4 231.4 Cash, cash equivalents, and restricted cash at end of period $ 231.4 $ 199.7

Supplemental Cash Flow Information Cash payments for interest, net of amount capitalized $ 177.9 $ 213.9 Cash payments for income taxes, net of refunds $ 10.5 $ 11.9 Non-cash Investing and Financing Activities Acquisition of property, equipment and software by finance leases $ 36.7 $ 67.7 Acquisition of property, equipment and software by financing obligations 7.1 25.0 Other non-cash additions - 5.3 Increase (decrease) in property, equipment and software accrued in liabilities 17.6 (13.6 ) Non-cash purchases of property, equipment and software $ 61.4 $ 84.4

SEGMENT DATA

(In millions, except %) Three Months Ended December 31, % Change Revenue by segment: 2022 2023 Actual Constant

Currency (a) Public Cloud $ 456.7 $ 435.1 (4.7 )% (5.0 )% Private Cloud 330.3 284.6 (13.8 )% (14.9 )% Total consolidated revenue $ 787.0 $ 719.7 (8.6 )% (9.2 )%

(In millions, except %) Year Ended December 31, % Change Revenue by segment: 2022 2023 Actual Constant

Currency(a) Public Cloud $ 1,740.8 $ 1,747.4 0.4 % 0.4 % Private Cloud 1,381.5 1,209.7 (12.4 )% (12.5 )% Total consolidated revenue $ 3,122.3 $ 2,957.1 (5.3 )% (5.3 )%

(a) Refer to "Non-GAAP Financial Measures" in this section for further explanation and reconciliation.

Three Months Ended December 31, Year-Over-Year

Comparison (In millions, except %) 2022 2023 Segment operating profit (a): Amount % of

Segment

Revenue Amount % of

Segment

Revenue Amount % Change Public Cloud $ 32.4 7.1 % $ 27.3 6.3 % $ (5.1 ) (15.7 )% Private Cloud 108.2 32.8 % 76.2 26.8 % (32.0 ) (29.6 )% Total consolidated segment operating profit 140.6 103.5 (37.1 ) (26.4 )% Corporate functions (b) (66.9 ) (55.1 ) 11.8 (17.6 )% Non-GAAP Operating Profit (c) $ 73.7 $ 48.4 $ (25.3 ) (34.3 )%

Year Ended December 31, Year-Over-Year

Comparison (In millions, except %) 2022 2023 Segment operating profit (a): Amount % of

Segment

Revenue Amount % of

Segment

Revenue Amount % Change Public Cloud $ 124.9 7.2 % $ 90.4 5.2 % $ (34.5 ) (27.6 )% Private Cloud 493.9 35.8 % 340.8 28.2 % (153.1 ) (31.0 )% Total consolidated segment operating profit 618.8 431.2 (187.6 ) (30.3 )% Corporate functions (b) (255.0 ) (247.8 ) 7.2 (2.8 )% Non-GAAP Operating Profit (c) $ 363.8 $ 183.4 $ (180.4 ) (49.6 )%

(a) Segment revenue less expenses directly attributable to running the respective segments' business. These expenses exclude centralized corporate function costs. (b) Costs that are not allocated to segments. These costs are related to centralized corporate functions that provide services to the segments in areas such as accounting, information technology, marketing, legal and human resources. (c) Refer to "Non-GAAP Financial Measures" in this section for further explanation and reconciliation.

NICHT AUF GAAP BASIERENDE FINANZKENNZAHLEN

Wechselkursbereinigter Umsatz

Wir verwenden den wechselkursbereinigten Umsatz als zusätzliche Kennzahl zum Verständnis und zur Bewertung unseres Wachstums, wobei die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf unsere internationalen Geschäftstätigkeiten nicht berücksichtigt werden. Bei der wechselkursbereinigten Darstellung werden die Ergebnisse der Berichtsperioden so verglichen, als ob die Wechselkurse von Periode zu Periode konstant geblieben wären. Die Berechnung erfolgt durch Umrechnung der nicht auf US-Dollar lautenden Salden der Gewinn- und Verlustrechnung der jüngsten Berichtsperiode in US-Dollar unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse aus dem Vergleichszeitraum und nicht der tatsächlichen Wechselkurse, die während der jeweiligen Berichtsperiode gültig waren. Wir sind zudem der Ansicht, dass dies eine wichtige Kennzahl ist, um Anleger bei der Bewertung unserer Performance im Vergleich zu früheren Berichtsperioden zu unterstützen.

Three Months Ended

December 31, 2022 Three Months Ended December 31, 2023 % Change (In millions, except %) Revenue Revenue Foreign

Currency

Translation (a) Revenue in

Constant

Currency Actual Constant

Currency Public Cloud $ 456.7 $ 435.1 $ (1.2 ) $ 433.9 (4.7 )% (5.0 )% Private Cloud 330.3 284.6 (3.5 ) 281.1 (13.8 )% (14.9 )% Total $ 787.0 $ 719.7 $ (4.7 ) $ 715.0 (8.6 )% (9.2 )%

Year Ended December 31, 2022 Year Ended December 31, 2023 % Change (In millions, except %) Revenue Revenue Foreign

Currency

Translation (a) Revenue in

Constant

Currency Actual Constant

Currency Public Cloud $ 1,740.8 $ 1,747.4 $ 0.4 $ 1,747.8 0.4 % 0.4 % Private Cloud 1,381.5 1,209.7 (1.2 ) 1,208.5 (12.4 )% (12.5 )% Total $ 3,122.3 $ 2,957.1 $ (0.8 ) $ 2,956.3 (5.3 )% (5.3 )%

(a) The effect of foreign currency is calculated by translating current period results using the average exchange rate from the prior comparative period.

Nicht auf GAAP basierender Bruttogewinn

Wir weisen den nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinn aus, da wir glauben, dass diese Kennzahl für die Analyse von Trends unserer wichtigen wiederkehrenden Bruttomargen nützlich ist. Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinn als Bruttogewinn, bereinigt um die Auswirkungen von aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und anderen einmaligen oder ungewöhnlichen Vergütungselementen, Auswirkungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung von Käufen, bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Unternehmenstransformation und Kosten im Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall.

Three Months Ended December 31, Year Ended December 31, (In millions) 2022 2023 2022 2023 Gross profit $ 199.8 $ 154.1 $ 856.9 $ 628.8 Share-based compensation expense 2.6 1.7 11.6 9.1 Special bonuses and other compensation expense (a) 0.3 0.7 1.9 4.0 Purchase accounting impact on expense (b) 0.6 0.7 2.7 2.6 Restructuring and transformation expenses (c) 1.7 0.9 10.9 16.9 Hosted Exchange incident expenses, net of proceeds received or expected to be received under our insurance coverage 0.2 - 0.2 0.3 Non-GAAP Gross Profit $ 205.2 $ 158.1 $ 884.2 $ 661.7

(a) Adjustments for retention bonuses, mainly in connection with restructuring and transformation projects, and the related payroll tax, and payroll taxes associated with the exercise of stock options and vesting of restricted stock. Beginning in the second quarter of 2023, includes expense related to the one-time grant of long-term incentive bonuses as a component of our annual compensation award process. (b) Adjustment for the impact of purchase accounting from the November 2016 merger on expenses. (c) Adjustment for the impact of business transformation and optimization activities, as well as associated severance, certain facility closure costs and lease termination expenses. This amount also includes certain costs associated with the July 2021 Restructuring Plan which are not accounted for as exit and disposal costs under ASC 420, including one-time offshore build out costs.

Nicht auf GAAP basierender Nettogewinn (-verlust), nicht auf GAAP basierendes Betriebsergebnis und bereinigtes EBITDA

Wir weisen den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust), das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA aus, weil sie eine Grundlage darstellen, auf der das Management unsere Performance bewertet. Zudem sind wir der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die Bewertung unserer finanziellen Performance nützlich sind. Wir sind der Ansicht, dass der Ausschluss von Posten aus dem Nettogewinn, die möglicherweise nicht indikativ für unsere Kernbetriebsergebnisse sind oder in keinem Zusammenhang mit diesen stehen und die in Häufigkeit oder Umfang variieren können, die Vergleichbarkeit unserer Ergebnisse verbessert und eine bessere Grundlage für die Analyse von Trends in unserem Geschäft bietet.

Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust) als Nettogewinn (-verlust), bereinigt um die Auswirkungen nicht zahlungswirksamer Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Sonderboni und andere Vergütungsaufwendungen, transaktionsbezogene Kosten und Anpassungen, Restrukturierungs- und Transformationskosten, Kosten im Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte, Goodwill und Wertminderungen von Vermögenswerten, Kosten im Zusammenhang mit der Schließung einer Niederlassung im Vereinigten Königreich und bestimmte andere nicht operative, nicht wiederkehrende oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste sowie die steuerlichen Auswirkungen dieser nicht auf GAAP basierenden Anpassungen.

Wir definieren das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis als Gewinn (Verlust) aus dem operativen Geschäft, bereinigt um die Auswirkungen nicht zahlungswirksamer Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Sonderboni und andere Vergütungsaufwendungen, transaktionsbezogene Kosten und Anpassungen, Restrukturierungs- und Transformationskosten, Kosten im Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte, Goodwill und Wertminderungen von Vermögenswerten, Kosten im Zusammenhang mit der Schließung einer Niederlassung im Vereinigten Königreich sowie bestimmte andere nicht operative, nicht wiederkehrende oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste.

Wir definieren das bereinigte EBITDA als Nettogewinn (-verlust), bereinigt um die Auswirkungen nicht zahlungswirksamer Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Sonderboni und andere Vergütungsaufwendungen, transaktionsbezogene Kosten und Anpassungen, Restrukturierungs- und Transformationskosten, Kosten im Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall, Kosten im Zusammenhang mit der Schließung einer Niederlassung im Vereinigten Königreich, bestimmte andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste, Zinsaufwendungen, Ausgaben für unsere Forderungskauffazilität, Steuern auf Einkommen und Ertrag, Abschreibungen und Wertminderungen von Firmenwerten und Vermögenswerten.

Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA sind die wichtigsten Kennzahlen des Managements zur Messung der zugrunde liegenden finanziellen Performance. Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA sowie andere quantitative und qualitative Angaben sind zudem die wichtigsten Finanzkennzahlen, die das Management und unser Board of Directors bei der Festlegung der leistungsabhängigen Vergütung unseres Managements und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen verwenden.

Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen sollen nicht implizieren, dass wir ohne den Zusammenschluss im November 2016 und die nachfolgenden Transaktionen und Initiativen höhere Erträge erzielt oder Nettoverluste vermieden hätten. In Zukunft können uns Aufwendungen oder Kosten entstehen, wie z. B. solche, die zur Berechnung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns (-verlusts), des nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses oder des bereinigten EBITDA rückgerechnet werden. Aus unserer Darstellung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns (-verlusts), des nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses und des bereinigten EBITDA sollte nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass unsere zukünftigen Ergebnisse nicht von diesen Posten beeinflusst werden. Andere Unternehmen, einschließlich Unternehmen, die mit uns im Wettbewerb stehen, berechnen ähnlich bezeichnete Kennzahlen möglicherweise auf eine andere Weise als wir, und daher sind unsere nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Anleger werden davor gewarnt, diese Kennzahlen ohne Rücksicht auf unsere Ergebnisse gemäß GAAP zu verwenden.

Net income (loss) reconciliation to Non-GAAP Net Income (Loss)

Three Months Ended December 31, Year Ended December 31, (In millions) 2022 2023 2022 2023 Net income (loss) $ (214.0 ) $ 28.0 $ (804.8 ) $ (837.8 ) Share-based compensation expense 10.0 13.5 69.5 65.4 Special bonuses and other compensation expense (a) 1.8 2.4 10.0 12.1 Transaction-related adjustments, net (b) 1.4 1.1 11.0 5.2 Restructuring and transformation expenses (c) 24.7 7.8 99.0 70.8 Hosted Exchange incident expenses, net of proceeds received or expected to be received under our insurance coverage 5.9 (4.4 ) 5.9 (4.8 ) Impairment of goodwill 129.3 - 534.5 708.8 UK office closure (d) - - - 12.1 Impairment of assets, net 87.4 3.8 146.1 52.2 Net (gain) loss on divestiture and investments (e) (0.2 ) (0.1 ) 0.2 (0.3 ) Gain on debt extinguishment (f) - (108.2 ) - (271.3 ) Other adjustments (g) (5.5 ) (1.3 ) 10.0 (1.0 ) Amortization of intangible assets (h) 40.4 39.4 166.8 161.0 Tax effect of non-GAAP adjustments (i) (67.7 ) 11.6 (133.3 ) (5.1 ) Non-GAAP Net Income (Loss) $ 13.5 $ (6.4 ) $ 114.9 $ (32.7 )

Loss from operations reconciliation to Non-GAAP Operating Profit

Three Months Ended December 31, Year Ended December 31, (In millions) 2022 2023 2022 2023 Loss from operations $ (227.2 ) $ (15.2 ) $ (679.0 ) $ (899.4 ) Share-based compensation expense 10.0 13.5 69.5 65.4 Special bonuses and other compensation expense (a) 1.8 2.4 10.0 12.1 Transaction-related adjustments, net (b) 1.4 1.1 11.0 5.2 Restructuring and transformation expenses (c) 24.7 7.8 99.0 70.8 Hosted Exchange incident expenses, net of proceeds received or expected to be received under our insurance coverage 5.9 (4.4 ) 5.9 (4.8 ) Impairment of goodwill 129.3 - 534.5 708.8 UK office closure (d) - - - 12.1 Impairment of assets, net 87.4 3.8 146.1 52.2 Amortization of intangible assets (h) 40.4 39.4 166.8 161.0 Non-GAAP Operating Profit $ 73.7 $ 48.4 $ 363.8 $ 183.4

Net income (loss) reconciliation to Adjusted EBITDA

Three Months Ended December 31, Year Ended December 31, (In millions) 2022 2023 2022 2023 Net income (loss) $ (214.0 ) $ 28.0 $ (804.8 ) $ (837.8 ) Share-based compensation expense 10.0 13.5 69.5 65.4 Special bonuses and other compensation expense (a) 1.8 2.4 10.0 12.1 Transaction-related adjustments, net (b) 1.4 1.1 11.0 5.2 Restructuring and transformation expenses (c) 24.7 7.8 99.0 70.8 Hosted Exchange incident expenses, net of proceeds received or expected to be received under our insurance coverage 5.9 (4.4 ) 5.9 (4.8 ) Impairment of goodwill 129.3 - 534.5 708.8 UK office closure (d) - - - 12.1 Impairment of assets, net 87.4 3.8 146.1 52.2 Net (gain) loss on divestiture and investments (e) (0.2 ) (0.1 ) 0.2 (0.3 ) Gain on debt extinguishment (f) - (108.2 ) - (271.3 ) Other (income) expense, net (j) (5.5 ) 4.7 10.0 5.0 Interest expense 55.6 50.9 208.5 221.6 Provision (benefit) for income taxes (63.1 ) 9.5 (92.9 ) (16.6 ) Depreciation and amortization (k) 91.4 87.2 387.5 366.4 Adjusted EBITDA $ 124.7 $ 96.2 $ 584.5 $ 388.8

(a) Includes expense related to retention bonuses, mainly relating to restructuring and integration projects, and the related payroll tax, senior executive signing bonuses and relocation costs, and payroll taxes associated with the exercise of stock options and vesting of restricted stock. Beginning in the second quarter of 2023, includes expense related to the one-time grant of long-term incentive bonuses as a component of our annual compensation award process. (b) Includes legal, professional, accounting and other advisory fees related to acquisitions, certain one-time compliance costs related to being a public company, integration costs of acquired businesses, purchase accounting adjustments, payroll costs for employees that dedicate significant time to supporting these projects and exploratory acquisition and divestiture costs and expenses related to financing activities. (c) Includes consulting and advisory fees related to business transformation and optimization activities, payroll costs for employees that dedicate significant time to these projects, as well as associated severance, certain facility closure costs and lease termination expenses. This amount also includes total charges of $5.2 million for the year ended December 31, 2022 related to the July 2021 Restructuring Plan which are not accounted for as exit and disposal costs under ASC 420, including one-time offshore build out costs. (d) Expense recognized related to the closure of a UK office that we exited in the second quarter of 2023 prior to the lease end date. (e) Includes gains and losses on investment and from dispositions. (f) Includes gains related to repurchases of 5.375% Senior Notes, 3.50% Senior Secured Notes and the Term Loan Facility. (g) Primarily consists of foreign currency gains and losses. (h) All of our intangible assets are attributable to acquisitions, including the November 2016 merger. (i) We utilize an estimated structural long-term non-GAAP tax rate in order to provide consistency across reporting periods, removing the effect of non-recurring tax adjustments, which include but are not limited to tax rate changes, U.S. tax reform, share-based compensation, audit conclusions and changes to valuation allowances. We used a structural non-GAAP tax rate of 26% for all periods which reflects the removal of the tax effect of non-GAAP pre-tax adjustments and non-recurring tax adjustments on a year-over-year basis. The non-GAAP tax rate could be subject to change for a variety of reasons, including the rapidly evolving global tax environment, significant changes in our geographic earnings mix including due to acquisition activity, or other changes to our strategy or business operations. We will re-evaluate our long-term non-GAAP tax rate as appropriate. We believe that making these adjustments facilitates a better evaluation of our current operating performance and comparisons to prior periods. (j) Primarily consists of foreign currency gains and losses and expense related to our Receivables Purchase Facility. (k) Excludes accelerated depreciation expense related to facility closures.

Nicht auf GAAP basierender Gewinn (Verlust) je Aktie

Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je Aktie als nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust), geteilt durch die auf GAAP basierende gewichtete durchschnittliche Anzahl der während des Berichtszeitraums ausstehenden Aktien auf verwässerter Basis und weiter bereinigt um die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien im Zusammenhang mit Wertpapieren, die den Verlust je Aktie nach GAAP nicht verwässern, jedoch den nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je Aktie verwässern. Das Management verwendet den nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je Aktie, um die Performance unseres Unternehmens von Periode zu Periode auf vergleichbarer Basis zu bewerten, einschließlich der Bereinigung um die Auswirkungen der Ausgabe von Aktien, die den nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je Aktie verwässern würden.

Three Months Ended December 31, Year Ended December 31, (In millions, except per share amounts) 2022 2023 2022 2023 Net income (loss) attributable to common stockholders $ (214.0 ) $ 28.0 $ (804.8 ) $ (837.8 ) Non-GAAP Net Income (Loss) $ 13.5 $ (6.4 ) $ 114.9 $ (32.7 ) Weighted average number of shares - Diluted 211.6 219.6 211.2 215.3 Effect of dilutive securities (a) 0.3 - 1.3 3.1 Non-GAAP weighted average number of shares - Diluted 211.9 219.6 212.5 218.4 Net earnings (loss) per share - Diluted $ (1.01 ) $ 0.13 $ (3.81 ) $ (3.89 ) Per share impacts of adjustments to net income (loss) (b) 1.08 (0.16 ) 4.35 3.74 Per share impacts of shares dilutive after adjustments to net income (loss) (a) (0.01 ) 0.00 0.00 0.00 Non-GAAP Earnings (Loss) Per Share $ 0.06 $ (0.03 ) $ 0.54 $ (0.15 )