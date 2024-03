Die US-Investmentgesellschaft KKR kündigt ein öffentliches Angebot zur Übernahme aller Encavis-Aktien an. Der Übernahmewert entspricht rund 2,8 Milliarden Euro. Viessmann beteiligt sich als Co-Investor an der Transaktion. Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass es Gespräche zwischen dem US-Finanzinvestor KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co L. P) und dem deutschen Wind- und Solarparkbetreiber Encavis über eine zwei Milliarden Euro schwere Übernahme gibt, liegen nun konkrete Zahlen vor. Ein von KKR geführtes Konsortium hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von 17,50 Euro pro Encavis-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...