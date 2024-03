Vancouver, B.C. - 14. März 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ - freut sich, bekannt zu geben, dass es im dritten Jahr die Responsible Gold Mining Principles ("RGMPs") des World Gold Council erfüllt. Dieser bedeutende Meilenstein unterstreicht Calibres unerschütterliches Engagement für ethische, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken.

Die RGMPs des World Gold Council dienen als Benchmark für die Goldminenindustrie und betonen Schlüsselbereiche wie Umweltverantwortung, soziale Verantwortung und solide Governance-Praktiken. Calibres Erreichen der RGMP-Konformität im Jahr 3 bestätigt das Engagement des Unternehmens, diese grundlegenden Prinzipien in allen seinen Betrieben aufrechtzuerhalten.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: "Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir im dritten Jahr die RGMPs des World Gold Council erfüllen. Diese Errungenschaft unterstreicht unser Streben nach Exzellenz in Sachen Nachhaltigkeit und ethischen Bergbaupraktiken. Sie spiegelt unsere Verpflichtung wider, positive Auswirkungen auf die Umwelt zu fördern, mit lokalen Gemeinden zusammenzuarbeiten und diese zu unterstützen sowie strenge Governance-Standards einzuhalten.

"Calibres Befolgung der RGMPs wird durch unsere umfassenden Nachhaltigkeitsinitiativen veranschaulicht. Die Bemühungen des Unternehmens gehen über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinaus und konzentrieren sich auf kontinuierliche Verbesserungen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren, sowie auf ein transparentes und umfassendes Engagement in den Gemeinden, um einen positiven Einfluss auf die Regionen zu haben, in denen wir tätig sind."

Der RGMP-Konformitätsbericht und der Assurance Letter können hier und auf der Website des Unternehmens unter www.calibremining.com eingesehen werden.

Community Relations Manager erhält prestigeträchtige "Woman of Gold"-Auszeichnung

Calibre ist außerdem stolz darauf, bekannt zu geben, dass die Community Relations Managerin des Unternehmens in Nicaragua, Angelica Calderon, von Women in Mining-Central America als "Woman of Gold" ausgezeichnet wurde. Diese prestigeträchtige Anerkennung unterstreicht Frau Calderons herausragende Beiträge zu Calibres Nachhaltigkeitsbemühungen und ihre unschätzbare Rolle bei der Förderung positiver Beziehungen zu den Gastgemeinden des Unternehmens.

Women in Mining-Central America (WIM-CA) ist eine von über 40 WIM-Gruppen weltweit, die mehr als 10.000 Personen in über 100 Ländern zusammenbringen, um Frauen in der Bergbauindustrie zu fördern, zu unterstützen und zu stärken, indem sie sich mit Themen wie der Förderung von Arbeitskräften, Integration und Vielfalt, Bildung und Interessenvertretung befassen.

Petri Salopera, SVP Nachhaltigkeit von Calibre, erklärte: "Unser Weg zu Nachhaltigkeit und verantwortungsvollem Bergbau ist eine ständige Verpflichtung. Die Anerkennung von Angelica Calderon als 'Woman of Gold' durch Women in Mining-Central America ist ein Beweis für Calibres Engagement für Transparenz und Verantwortlichkeit in unserem gesellschaftlichen Engagement. Während ihrer 38-jährigen Erfahrung in der Bergbauindustrie hat Frau Calderon geschlechtsspezifische Paradigmen und Barrieren durchbrochen, indem sie zunächst als Geologin gearbeitet hat und dann in Führungspositionen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie Beziehungen zur Gemeinschaft aufgestiegen ist.

"Frau Calderon ist eine Pionierin im Bergbausektor in Nicaragua, die nicht nur andere Frauen im Calibre-Team anleitet, sondern auch als Vorbild für alle Kollegen in der Branche dient. Sie verkörpert die Mission von Calibre, dauerhafte Werte für unsere Stakeholder zu schaffen und gleichzeitig die höchsten Standards für eine verantwortungsvolle Goldproduktion einzuhalten."

Über Calibre

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen .

