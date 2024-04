Aufstrebender Goldproduzent: Goldpreis auf Rekordhoch, aber Goldaktien hinken hinterher

Anzeige / Werbung

Das Unternehmen wird von neun anspruchsvollen Analysten verfolgt, die kurzfristige Zuwächse zwischen 100% und außergewöhnlichen 220% prognostizierten.

Liebe Leserinnen und Leser,

laut dem World Gold Council wird die Nachfrage nach Gold voraussichtlich einen neuen Rekord erreichen, wobei Zentralbanken maßgeblich zum Anstieg beitragen. Zentralbanken kaufen Gold, um Gewinne zu erzielen, und die Erwartung einer Kurswende seitens der Fed hat zusätzliche Käufe angeregt.

Dieser Anstieg der Nachfrage erfolgt zu einer Zeit, die Goldpreise auf Rekordhoch sind und ein potenzieller Bullenmarkt bevorstehen könnte.

Die Goldminenaktien, insbesondere der GDX-Index, hinken hinterher.

Wenn Sie planen, Ihr Portfolio angesichts der jüngsten politischen Ereignisse zu diversifizieren, könnte eine Invest in einen unterbewerteten Goldproduzenten eine gute Wahl sein.

Wir möchten Ihnen heute ein Update zu Calibre Mining geben, dem kanadischen Goldproduzenten, der durch die strategische Übernahme des 5-Millionen-Unzen-Goldprojekts Valentine zu einem führenden Goldproduzenten in Kanada aufsteigt.

Calibre Mining ist einer dieser unterbewerteten Goldproduzenten, den Sie sich unbedingt mal ansehen sollten Das Unternehmen war in den letzten Jahren trotz Schwierigkeiten in der Branche sehr erfolgreich.

Calibre Mining hat schon im Januar den erfolgreichen Abschluss des Deals mit Marathon Gold bekannt gegeben und ist nun dabei, dass Valentine Goldprojekt voranzutreiben.

Auf der PDAC 2024 in Toronto hatte Jochen Staiger von Commodity TV die Möglichkeit ein Interview mit Senior VP Corporate Development Ryan King zu führen:

Wie Sie erfahren haben liegt das neu erworbene fortgeschrittenen Valentine Goldprojekt in Neufundland und Labrador, Kanada. Diese Region zählt zu den Top-Bergbauregionen der Welt und verspricht vielversprechende Chancen für das Unternehmen und seine Aktionäre.

Zu diesem Zeitpunkt der Übernahme war das Valentine Goldprojekt bereits zu über 50% fertiggestellt. Die wichtigsten Baumaßnahmen wie das Tailings Management Facility und die Fundamente für die Mühle waren bereits abgeschlossen. Das Unternehmen hat eine rigorose Prozesskontrolle implementiert, um sicherzustellen, dass die Qualität des Erzes und der Materialien, die zur Mühle gelangen, gewährleistet ist.

Calibre Mining plant, die Produktion in der ersten Hälfte des Jahres 2025 aufzunehmen.

Eine geschätzte jährliche Produktion von 195.000 Unzen über einen anfänglichen Zeitraum von 12 Jahren mit 22% Rendite nach Steuern zu einem konservativen Goldpreis von $ 1.700 pro Unze - mit diesem Zahlen wird Calibre Mining zu den führenden Goldproduzenten gehören.

Mit dem Kauf des Valentine Goldprojektes wird Calibre Mining seine bisherige Produktion mehr als verdoppeln. Das Unternehme hat eine Wachstumsprognose von 65% und strebt eine jährliche Produktion von 400.000 bis 500.000 Unzen an. Dies ist eine aufregende Zeit für das Unternehmen.

Quelle: Calibre Mining

Die Valentine-Gold-Mine ist mehr als nur ein weiteres Projekt -. Es wird das Flaggschiff im Portfolio von Calibre Mining.

Bevor wir uns jedoch zu sehr über die Zukunft freuen, sollten wir anerkennen, was der aufstrebender Goldproduzent, der im vierten Quartal 2019 gestartet ist, in seiner jungen Unternehmensgeschichte bereits erreicht hat.

Schließlich ist es auch der Cashflow aus bestehenden Minen, der die Expansion von Calibre Mining finanziert.

Operatives Wachstum - Produktionsziele übertroffen und Reserven erweitert

Calibre Mining konnte in den letzten Jahren ein kontinuierliches operatives Wachstum verzeichnen, wobei das Unternehmen seit vier aufeinanderfolgenden Jahren ein Wachstum der Mineralreserven verzeichnete. Dies ist ein positiver Indikator für das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens und unterstreicht seine Fähigkeit, Werte zu schaffen. Die niedrigen Produktionskosten des Unternehmens in Kombination mit den steigenden Goldpreisen positionieren Calibre Mining günstig für zukünftiges Wachstum und Rentabilität.

Der CEO von Calibre Mining, Darren Hull, kommentierte die jüngsten Entwicklungen und erklärte:

"Ich freue mich sehr über ein weiteres Jahr des Reservenwachstums abzüglich der Erschöpfung in beiden Betriebsgebieten. Wir haben einen erheblichen Teil unserer Ressourcen in Reserven für insgesamt 1,42 Millionen Unzen in Nicaragua und Nevada umgewandelt, bereinigt um die Rekordproduktion von 2023 von 283.000 Unzen. Nicaragua bleibt ein zuverlässiger Lieferant mit Reserven von 1,13 Millionen Unzen."

Werfen wir einen Blick auf die Projekte in Nicaragua:

Die Projekte in Nicaragua

Das El Limón Projekt in West-Nicaragua

Das Projekt besteht aus fünf zusammenhängenden Blöcken mit einer Gesamtfläche von 20.147 ha. Die aktuelle Abbaugenehmigung für El Limón umfasst eine Fläche von 12.000 ha.

Das Projekt verfügt über Reserven von 657 000 Unzen wahrscheinlicher Mineralreserven , von fast 1,8 Millionen Unzen angezeigte Mineralressourcen, und 2,5 Millionen Unzen abgeleitete Mineralressourcen.

Es gibt jedoch Anzeichen für ein noch größeres Potenzial.

Ein kürzlich durchgeführtes Bohrprogramm in den Tagebauvorkommen Tigra, Limon Norte und Pozo Bono zeigt, dass der gesamte Bezirk Limon weiterhin für Erweiterungen und Entdeckungen offen ist.

Das Kronjuwel von Calibre in der Region ist der Goldminenkomplex La Libertad

La Libertad hat derzeit 426.000 Unzen in der wahrscheinlichen Kategorie.

Aber die Reserven von La Libertad sind nicht das größte Vermögen des Unternehmens.

Die Verarbeitungsanlage ist der Schlüssel zur nicaraguanischen Strategie von Calibre Mining, da sie die Kapazität hat, die Produktion aller drei funktionierenden nicaraguanischen Minen zu bewältigen.

Die Goldverarbeitungsanlage von Calibre Mining kann jährlich etwa 2,25 Millionen Tonnen Rohstoffe verarbeiten.

Und sie kann 94% bis 95% des in diesem Erz verborgenen Goldes zurückgewinnen.

Das ist ein großer Bonus. Der Bau einer Verarbeitungsanlage von Grund auf kann schon mal 400 Millionen $ oder mehr kosten.

Nicaragua war der Ausgangspunkt für Calibre Mining und hat dem Unternehmen das Wachstum ermöglicht.

Ursprünglich wurde eine Produktion von 50.000 bis 70.000 Unzen pro Jahr erwartet, aber dank einer innovativen Herangehensweise konnte das Unternehmen jährlich um 30% wachsen.

Im letzten Jahr wurden 289.000 Unzen Gold produziert und für dieses Jahr wird eine Produktion von 275.000 bis 300.000 Unzen erwartet. Calibre Mining investiert kontinuierlich in Exploration und Minenentwicklung, um das Wachstum aufrechtzuerhalten und die Reserven zu erhöhen.

Expansion in Kanada und den USA

Zusätzlich zu seinen expansiven nicaraguanischen Beständen hat Calibre Mining drei Projekte in den USA.

Zwei davon befinden sich in der Explorationsphase in Nevada und im Bundesstaat Washington. Die Pan Mine befindet sich im produktiven Battle Mountain-Eureka-Trend und ist in der Veröffentlichung des Nevada Bureau of Mines and Geology unter dem Abschnitt " Große Minen in Nevada aufgeführt.

Seit Beginn des Betriebs der Mine im Jahr 2017 hat Calibre Mining einen Plan für ein neues regionales Explorationsprogramm entwickelt, das über die beiden Tagebauminen von Pan hinausgeht.

In Kanada konzentriert sich das Unternehmen auf das neu erworbene Valentine Goldprojekt, das vielversprechende Bohrergebnisse geliefert hat. Die geplante Bohrung über mehrere Kilometer entlang der Shear Zone lässt auf großes Potenzial schließen.

Das Unternehmen nutzt diese Projekte als Cashflow-Generatoren und hat so die Reserven um 23% erhöht.

Calibre Mining hat eine vielversprechende Zukunft vor sich

Calibre Mining bietet Anlegern eine vielversprechende Investmentmöglichkeit.

Das Unternehmen hat eine starke Bilanz mit keinen Schulden und einem Barguthaben von rund 100 Millionen US-Dollar.

Dies ist die Art von Liquidität, die es Bergbauunternehmen ermöglicht, aggressive Explorationsprogramme durchzuführen, eine zukünftige Goldmine zu finanzieren und sie in die kommerzielle Produktion zu bringen.

Die Projekte in Nicaragua, Kanada und den USA bieten darüber hinaus eine diversifizierte Portfoliostrategie und minimieren das Risiko.

Die Goldreserven und Ressourcen sind beeindruckend. Die drei Minen in Nicaragua zusammen haben eine wahrscheinliche Reserve von 1.082.000 Unzen Gold. Inzwischen verfügt das Valentine Gold Projekt des Unternehmens über gemessenen und angezeigten Ressourcen von 4,0 Millionen Unzen und abgeleiteten Ressourcen von 1,1 Millionen Unzen

Das Managementteam von Calibre Mining hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz und hat bewiesen, dass es in der Lage ist, die Erwartungen zu erfüllen.

Das Unternehmen ist gut positioniert, um in den kommenden Jahren eine starke Rendite für seine Aktionäre zu erzielen.

Für Investoren, die von steigenden Goldpreisen profitieren möchten, könnte Calibre Mining eine attraktive Option sein.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.calibremining.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Calibre Mining wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA13000C2058