Konstant inkonstant, schwache Heimbilanz, traurige Fans - das ist die Saison-Bilanz des Titelanwärters Köln nach dem frühen Playoff-Aus gegen den ERC Ingolstadt, der in beiden Partien bei den Haien dominierte und am Sonntag im Viertelfinale in Bremerhaven antreten muss (live ab 13.45 Uhr). Haie-Kapitän Moritz Müller stellt nüchtern und kritisch in alle Richtungen fest: "Das war kein Schritt nach vorne! Wir haben es nicht geschafft konstant als Mannschaft, Eishockey zu spielen. Wir haben es über die ganze Saison als Mannschaft nicht gelernt, Spiele zu gewinnen und das eigene Tor zu verteidigen. Bis heute hat uns das gefehlt"" Ähnlich äußert sich Kölns Geschäftsführer Philipp Walter: "Die Enttäuschung überstrahlt alles. Wir hatten andere Erwartungen und an diese Serie. Wir können mit dieser Saison nicht zufrieden sein." Von dieser Kritik ist auch Trainer Uwe Krupp betroffen. Walter mag (noch) nicht über einzelne Bereiche diskutieren, vermeidet aber auch ein klares Bekenntnis: "Es geht darum, alles sehr klar alles aufzuarbeiten. Das werden wir tun, dann wieder mit kühlem Kopf. Wir wollten uns verbessern, das ist uns wieder nicht gelungen." Ingolstadts Sportchef Tim Regan bilanziert nach einer durchwachsenen Hauptrunde: "Das Viertelfinale zu erreichen war das Minimalziel."Nachfolgend die Stimmen und Clips vom Mittwoch im 3. Spiel der 1. Playoff-Runde, Köln gegen Ingolstadt - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die Viertelfinals starten am Samstag im Best of 7-Modus mit Straubing - Schwenningen ab 15.45 Uhr, abends läuft Wolfsburg - München (19.15 Uhr live). Am Sonntag fix: das DEL-Giganten-Duell Berlin gegen Mannheim (ab 16.15 Uhr). Bremerhaven empfängt Ingolstadt (ab 13.45 Uhr). MagentaSport zeigt die kompletten Playoffs live.Kölner Haie - ERC Ingolstadt 2:4 (Stand Serie: 1:2)"Taktisch ganz starke Leistung nach einer durchwachsenen Saison", lobt auch MagentaSport-Experte Kai Hospelt die Ingolstädter, die erneut in Köln dominieren. Denn Ingolstadt ist "unangenehm in den Zweikämpfen" und "zieht die Energie aus der Arena". Die Kölner kommen im 2. Drittel häufiger zu Abschlüssen, das Momentum dreht sich. Aber der Vizemeister kontert den Ausgleich von Austin nur 80 Sekunden später zur erneuten Führung. Ein Fehler des Kölner Goalies ermöglicht das 1:3. Das erste Powerplay-Tor der Haie in dieser Serie bringt nochmal Spannung im Schluss-Drittel. Ingolstadt hält dem Druck der Gastgeber aber stand und sorgt mit einem Empty-Net-Goal für die Entscheidung.Moritz Müller, Kapitän Kölner Haie, reagiert auf das Playoff-Aus und lässt die Saison auf kritische Art und Weise Revue passieren: "Wir haben die Tore nicht zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Wir hätten Ingolstadt hier schlagen können, aber wenn man sich den Verlauf der ganzen Saison anschaut, muss man sagen: Das war kein Schritt nach vorne! Wir haben es nicht geschafft konstant als Mannschaft Eishockey zu spielen. Wir haben es über die ganze Saison als Mannschaft nicht gelernt Spiele zu gewinnen und das eigene Tor zu verteidigen. Bis heute hat uns das gefehlt. Es gibt Sachen, die angesprochen werden müssen."

Philipp Walter, Geschäftsführer Kölner Haie, über das Playoff-Aus: "Enttäuschung ist das stärkste Gefühl gerade. Wir hatten andere Erwartungen an den Abend heute." Ob man in der Folge des Ausscheidens alles auf den Prüfstand stellen werde und somit auch die Zukunft des Trainer-Teams gefährdet ist, will er kurz nach Spielende nicht klar verkünden. "Es geht darum alles sehr klar aufzuarbeiten und das werden wir tun mit dann wieder kühlem Kopf. Insgesamt war es eine Saison, mit der wir nicht zufrieden sein können. Die Serie gegen Ingolstadt war sinnbildlich für die Saison."

Tim Regan, Sportdirektor ERC Ingolstadt: "Das Viertelfinale zu erreichen war das Minimalziel, das wir uns gesetzt haben. Der Coach hat die richtigen taktischen Voraussetzungen geändert und die Jungs haben das perfekt umgesetzt die letzten beiden Spiele." Fabio Wagner, ERC Ingolstadt: "Es haben nicht viele an uns geglaubt. Das ist das Schöne, dass wir als Team zusammengehalten und den Weg zurück in der Serie gefunden haben. Wichtig ist, dass wir weiter auf unsere Stärken vertrauen. Wir haben nichts zu verlieren."

Abschied nach einem Jahr? Nach dem Aus gegen Ingolstadt gehen einige Haie-Spieler gezielt auf Felix Schütz zu, um ihn zu herzen. Für MagentaSport-Experte Kai Hospelt ein mögliches Indiz dafür, dass er nach nur einem Jahr in Köln vor einem Wechsel stehen könnte. "Wer weiß, ob wir vielleicht sein letztes Spiel gesehen haben." Die Penny DEL live bei MagentaSport:Start Viertelfinale im Best of 7-Modusab Samstag, 16.03.24Ab 15.45 Uhr: Straubing Tigers - Schwenninger Wild WingsAb 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull MünchenSonntag, 17.03.24ab 13.45 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven - ERC Ingolstadtab 16.15 Uhr: Eisbären Berlin - Adler Mannheim