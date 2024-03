Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Liebe Leser, liebe Leserinnen, die Aktie des spanischen Energie-Versorgers Iberdrola gehört zu den ruhigen Positionen der Techaktien-Masterclass Strategie und soll Depot-Schwankungen glätten. Langweilig ist das innovative Unternehmen, das zu den weltweit größten Windenergie-Betreibern zählt, deswegen jedoch nicht. In den vergangenen Wochen schafften es die Spanier mit verschiedenen Deals sogar gleich mehrfach in die Schlagzeilen. So [...]

