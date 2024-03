Die Börsenwoche neigt sich dem Ende und die Aktionäre von drei Unternehmen können auf eine außergewöhnliche Performance zurückblicken. Bei Encavis wurde der Markt durch ein Übernahmeangebot von KKR und Viessmann überrascht und katapultierte den Aktienkurs von unter 13,50 EUR auf phasenweise über 17,00 EUR. Den Aktionären wird 17,50 EUR pro Aktie geboten. Es bleibt also noch etwas Luft bis zum Abschluss der Transaktion. Deutlich aufwärts ging aus auf ein neue Allzeithochniveau bei der deutschen Rüstungsschmiede Rheinmetall. Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine stieg die Aktie von unter 100,00 EUR auf über 447,00 EUR. Zum Turnaround setzte auch das MediaTech-Unternehmen Aspermont an. Die Aktie legte in Deutschland am Donnerstag um über 33 % zu und in Australien setzte sich die Nachfrage mit einem Kursanstieg um über 44 % am Freitag fort. Wie es nun weitergeht, mehr dazu im Bericht.

