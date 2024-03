Anleihen-Premiere - die Solarnative GmbH begibt ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A382517) mit einem Zielvolumen von 20 Mio. Euro sowie einer Aufstockungsoption im Rahmen einer Privatplatzierung auf bis zu 50 Mio. Euro. Der Zinskupon der fünfjährigen Anleihe 2024/29 (WKN A38251) wird in einer Spanne zwischen 11,25 % und 12,25 % p.a. liegen und halbjährlich (05.04. und 05.10.) ausgezahlt. Der finale Zinskupon wird spätestens nach der Zeichnungsfrist festgelegt. Die Anleihe kann vom 20. März (9 Uhr) bis zum 28. März 2024 (14 Uhr) über die Börsenfunktion Direct Place gezeichnet werden, im Anschluss erfolgt die Börsennotierung im Quotation Board der Börse Frankfurt voraussichtlich am 05. April 2024. Ein Handel per Erscheinen zwischen Zuteilung und Valuta ist zudem vorgesehen.

Rückzahlung zu 110% bei möglichem IPO

Neben den marktüblichen Schutzklauseln und Covenants bietet die Solarnative GmbH im Falle eines ...

