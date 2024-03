Bern - Die Swisscom treibt ihre Expansion in Italien mit hohem Tempo voran: Kaum zwei Wochen nach Bestätigung von Übernahmeverhandlungen mit Vodafone Italia, hat der Schweizer Telekomkonzern den Kaufvertrag unterschrieben. Der Bundesrat sagt «sì» zum Milliardendeal, doch Politiker wettern weiter dagegen. Insgesamt will die Swisscom für Vodafone Italien 8 Milliarden Euro auf den Tisch legen, wie der Schweizer Branchenprimus am Freitag bekannt gab. ...

