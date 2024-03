Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Freitag, die japanische Wirtschaft befinde sich nicht mehr in einer Deflation und es gebe einen starken Trend zu Lohnerhöhungen. Wichtige Zitate "Es gibt einen starken Trend zu Lohnerhöhungen". "Die Lohnerhöhungen in diesem Jahr werden die des letzten Jahres übertreffen. "Die Regierung wird alle ...

