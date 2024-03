Enphase Energy, ein führender Hersteller von Energiemanagementlösungen, hat kürzlich Veränderungen in seinem Aktienbestand erfahren, die durch Handlungen einer Führungskraft ausgelöst wurden. Am 15. März 2024 verkaufte der Exekutiv-Vizepräsident und Leiter der Handelsabteilung 5.000 Aktien des Unternehmens zu einem Durchschnittspreis von 108,89 US-Dollar pro Aktie, was einem Gesamtwert von etwa 544.450 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...