DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Lücke im Kupfer-Angebot? BHP, Southern Hemisphäre Mining und Rio Tinto

Frankfurt (pta/17.03.2024/09:30) - 16,7 Jahre. So lange dauert es im Durchschnitt, bis nach der Entdeckung eines Kupfervorkommens der Abbau beginnen kann. Diesen durchschnittlichen Wert hat das Analysehaus S&P Global Market Itelligence errechnet. Die Exploration der Vorkommen nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Es kommt hinzu, dass in den nächsten Jahren einige große Vorkommen versiegen und von Bergbau- und Explorationsunternehmen zuletzt kaum in die Entwicklung neuer Minen investiert wurde. Im Rahmen der aktuellen Entwicklungen ist bei dieser Ausgangslage schnell ein Problem zu erkennen.

Die Kupfer-Nachfrage steigt in dieser Dekade bislang stetig an - und wird das nach der Meinung der großen Mehrheit der Analysten auch weiterhin tun. Demnach könnte die Lücke im Kupfer-Angebot gegen Ende des Jahrzehnts bereits acht Millionen Tonnen betragen. Auch eine Studie von IDTechEx, die von der International Copper Association (ICA) in Auftrag gegeben wurde, kommt zu dem Schluss, dass die Kupfer-Nachfrage weiter steigen wird. Laut den Autoren liegt das vor allem an der Elektromobilität. Für E-Autos wird zum Vergleich zu Verbrennerautos zwischen 3-mal und 4-mal so viel Kupfer benötigt. Laut der Studie könnten 2030 bereits etwa 250.000 Tonnen Kupfer im Jahr für die Fahrmotoren in Elektroautos gebraucht.

Was daher ebenfalls gebraucht wird: Unternehmen, welche neue Kupfervorkommen explorieren und letztlich abbauen.

Southern Hemisphere Mining (ISIN: AU000000SUH8) - aussichtsreiches Kupfervorkommen in Chile

Eine dieser Firmen ist Southern Hemisphere Mining. Das Explorationsunternehmen treibt im Norden von Chile das Kupferprojekt Llahuin voran. Es handelt sich dabei um ein aussichtsreiches Vorkommen, dessen Exploration nach drei Jahren weit vorangeschritten ist. Laut Chairman Mark Stowell wird das Projekt mit einer Mineralressource von 169 Millionen Tonnen angegeben, von der mehr als 90% in der hohen Kategorie "Measured & Indicated" einzustufen sind. Demnach beträgt der Gehalt das Kupferäquivalents 0,4%.

Jüngst eingeholte Proben legen nahe, dass eine weitere Exploration durch Southern Hemisphere Mining aussichtsreich ist. Das australische Unternehmen will die Mineralressource durch weitere Bohrungen nach oben schrauben. Langfristig plant die Firma eine Betriebsdauer der Mine von mindestens 25 Jahren. Der Durchsatz soll dabei 12 Millionen Tonnen im Jahr betragen. Eine interessante Ausgangslage, welche auch an der Börse betrachtet werden kann. Die Aktie von Southern Hemisphere Mining kann auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

BHP Group (ISIN:AU000000BHP4) und die größte Kupfer-Mine weltweit

Ebenfalls in Chile befindet sich die größte Kupfermine der Welt. Es handelt sich um die Escondida, die in der Atacama-Wüste irgendwo im Nirgendwo von dem Unternehmen Minera Escondida betrieben wird. Die nächste große Stadt ist Antofagasta, welche sich 170 Kilometer südöstlich in einer Höhe von rund 3100 Metern befindet. In der gewaltigen Mine werden mehr als 1,2 Millionen Tonnen Kupfer im Jahr gefördert. Sie ist damit für etwa 5% der globalen Kupferproduktion verantwortlich.

Der BHP Group gehören 57,5% an der Escondida. Der Bergbau-Riese spielt allein deswegen schon eine wichtige Rolle bei der Kupferproduktion. Er betreibt aber auch noch weitere Kupfer-Projekte in Australien, Peru und den USA. In den Vereinigten Staaten besitzt die BHP Group die Rechte an einem der interessantesten Vorkommen weltweit. Resolution Copper in Arizona stellt eines der größten unerschlossenen Kupfer-Projekte der Welt und hat das Potenzial, zu einem der bedeutendsten der nächsten Jahre und Jahrzehnte zu werden.

An der Börse erreichte die BHP Group Anfang 2023 ein Rekordhoch. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten derzeit bei rund 31 US-Dollar.

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) - großes Potenzial in der Mongolei

Der britisch-australische Konzern Rio Tinto hält 30% an dem Tagebau Escondida. Außerdem ist er in der Mongolei für eines der Kupfer-Projekte mit dem größten Potenzial weltweit verantwortlich. Das Projekt Oyu Tolgoi dreht sich rund um eine der größten bekannten Gold- und Kupferlagerstätten der Welt. Die Untertagemine soll nach ihrer Fertigstellung die viertgrößte Kupfermine weltweit darstellen.

Potenzial könnte Rio Tinto derzeit auch an der Börse haben. Zumindest, wenn es nach den Analystenbewertungen geht, welche von MarketScreener zusammengetragen wurden. Das durchschnittliche Kursziel lag demnach Mitte März 2024 bei etwas mehr als 17% über dem tatsächlichen Kurs.

Passender Kupfer-ETF: Global X Copper Miners (ISIN: IE0003Z9E2Y3)

Der ETF investiert in Unternehmen, die sich mit der Exploration, Produktion und Verarbeitung von Kupfer beschäftigen. Durch die Investition in dieses ETF erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Entwicklung des Kupfermarktes teilzuhaben, ohne direkt in einzelne Unternehmen investieren zu müssen. Der ETF bietet somit eine breite Diversifikation innerhalb des Kupferbergbau-Sektors.

Top-Holdings: unter anderem BHP Group, Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64), Freeport-McMoran (ISIN: US35671D8570) und Lundin Mining (ISIN: CA5503721063)

Kupfer: Ein Metall der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Kupfer stellt ein Metall dar, welches schon seit Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden gefragt ist. Nun beweist es, dass auch für moderne Technologien eine große Bedeutung haben kann.

Southern Hemisphere Mining ISIN: AU000000SUH8 https://www.shmining.com.au/ Land: Australien & Chile

Quellen: https://kupfer.de/studie-zeigt-nachfrage-nach-kupfer-wird-steigen/ https://www.direcmin.com/minera-escondida/ejecutivos https://www.bhp.com/what-we-do/products/copper https://www.riotinto.com/en/products/copper

