DAX steckt im Seitwärtstrend fest. Redcare Pharmacy und Nvidia im Blickpunkt

Die Vorgaben aus den USA waren durchwachsen. Aus China kamen heute morgen allerdings überraschend gute Wirtschaftsdaten, die den Börsen in Fernost deutlichen Aufwind gaben. Der DAX® startete zunächt dennoch verhalten in den Handelstag. Der jüngste Renditeanstieg an den Anleihemärkten bremst aktuell die Kauflaune. Zudem warten diese Woche sechs Notenbank-Entscheidungen auf die Investoren.

Unternehmen im Fokus

Ab heute notieren Bilfinger und MorphoSys im MDAX® und ersetzen damit die Aktien von Rational und Vitesco Technologies. Der Biotech-Konzern CureVac plant, 150 Stellen abzubauen. Hannover Rück. will nach einem guten Ergebnis für 2023 die Dividende erhöhen. Die Aktie reagierte jedoch kaum. Redcare Pharmacy nimmt wieder Kurs auf das Allzeithoch. Chemietitel wie Lanxess und Wacker Chemie waren im frühen Handel gefragt. Heute startet die 3-tägige GTC-Entwicklerkonferenz bei Nvidia.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.000/18.027/18.159/18.240 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.683/17.814/17.855/17.896 Punkte

Der DAX® startete kaum verändert in den Handelstag und steckt damit im seit vergangenen Dienstag gebildeten Seitwärtstrend fest. Ein neuer Trend zeichnet sich erst bei einem Ausbruch aus dieser Range ab. Gelingt ein signifikanter Ausbruch über 18.027 Punkte, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 18.159 und im weiteren Verlauf bis 18.240 Punkte. Kippt der DAX® unter 17.896 Punkte droht eine Konsolidierung bis 17.814 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 14.02.2024 - 18.03.2024.

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.03.2019 - 18.03.2024.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 83,69* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 75,24** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.03.2024; 09:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 12,68 14.358,301102 16.153,08874 5 Open End DAX® HC977R 19,16 16.152,535898 17.050,616894 10 Open End DAX® HC01HJ 14,41 16.750,614163 17.348,611089 15 Open End DAX® HC9791 16,38 17.229,076775 17.587,441572 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.03.2024; 09:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 4,95 21.526,394814 19.733,246126 -5 Open End DAX® HD275Q 5,07 19.732,160018 18.834,346737 -10 Open End DAX® HD39A4 6,36 18.835,04262 18.386,768606 -20 Open End DAX® HD3178 3,75 18.655,61914 18.297,431253 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.03.2024; 09:30 Uhr

