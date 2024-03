Formycon und FYB202-Partner Fresenius Kabi meldet für den Stelara-Biosimilar-Kandidaten eine Settlement-Vereinbarung mit Johnson & Johnson. Details zu den Vereinbarungen nennt man angesichts vereinbarter Vertraulichkeit am Montag allerdings nicht. FYB202 befindet sich bei den Zulassungsbehörden in Europa und den USA in der Zulassungsprüfung. Bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...