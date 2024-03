Mit einem Kursgewinn von rund vier Prozent kann sich die Aktie von Thyssenkrupp am Montag weiter von den jüngsten Tiefs lösen. Schwung verleiht ein Medienbericht über fortgeschrittene Gespräche mit dem Finanzinvestor Carlyle bezüglich eines möglichen Verkaufs der U-Boot-Sparte Marine Systems.Unter Berufung auf Insider berichtet Bloomberg, dass Thyssenkrupp noch in dieser Woche bekanntgeben könnte, in weit gediehenen Verhandlungen zu stehen. Es geht dabei um einen Mehrheitsanteil für Carlyle, der ...

