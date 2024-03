DJ MÄRKTE USA/Technologiaktien favorisiert - Tesla sehr fest

NEW YORK (Dow Jones)--Angeführt von Technologieaktien ist es am Montag an den US-Börsen nach oben gegangen. Auslöser war ein Bloomberg-Bericht, wonach sich die Google-Mutter Alphabet in Gesprächen mit Apple befinden soll, um Googles künstliche Intelligenzarchitektur in iPhones zu integrieren. Alphabet gingen darauf mit einem Plus von 4,6 Prozent aus dem Tag, Apple verteuerten sich um 0,6 Prozent. Die Nvidia-Aktie, der Star unter den KI-Titeln, legte um 0,7 Prozent zu. Hier sorgte laut Händlern die Vorstellung des Chips "AI Woodstock" für Käufe.

Nachdem die Indizes im Späthandel von den Tageshochs merklich zurückgekommen waren, ging der Dow-Jones-Index mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 38.790 Punkte aus dem Tag. Der S&P-500 stieg um 0,6 Prozent und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes ging es um bis zu 1,0 Prozent voran. An der Nyse gab es nach ersten Angaben 1.554 (Freitag: 1.526) Kursgewinner und 1.296(1.288) -verlierer. Unverändert schlossen 62 (81) Titel.

Die am Mittwoch anstehenden Aussagen der US-Notenbank sorgten bei einigen Akteuren für Zurückhaltung. Eine Zinssenkung gilt als ausgeschlossen. Wie üblich erhofft sich der Markt aber Konkreteres zum weiteren Zinskurs. "Aufgrund des anhaltenden Inflationsdrucks könnten diejenigen, die nach präzisen Signalen über den Umfang und den Zeitpunkt der geldpolitischen Lockerung suchen, enttäuscht werden", zeigte sich Marktkenner Jamie Dutta von Vantage skeptisch. US-Notenbankchef Jerome Powell habe es mit einem Balanceakt zu tun, Zinssenkungen zu avisieren, ohne auf einen schnellen Zeitrahmen hinzuweisen.

Lange ging der Markt davon aus, dass eine erste Zinssenkung im Juni kommen könnte. Nachdem in der Vorwoche neue Inflationsdaten aber höher als gedacht ausgefallen waren, ist die Wahrscheinlichkeit dafür mittlerweile auf nur noch knapp über 50 Prozent gesunken.

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen leicht. Der Dollar zog parallel leicht an. Der Yen blieb nach seinem jüngsten Rücksetzer gedrückt im Vorfeld der Sitzung der japanischen Notenbank (BoJ) am Dienstag. Die BoJ dürfte ihren Ausstieg aus der ultalockeren Geldpolitik weiter verschieben, wurde im Handel spekuliert.

Die Ölpreise stiegen um rund 2 Prozent. Preistreibend habe eine neue Welle ukrainischer Angriffe auf Raffinerien in Russland gewirkt, hieß es im Handel. Verwiesen wurde auch auf ermutigende Konjunkturdaten aus China, die eine höhere Ölnachfrage zur Folge haben könnten. Hilfreich waren laut Mizuho-Marktkenner Robert Yawger auch Berichte, wonach der Irak seine Ölexporte verringern will als Ausgleich für eine zu hohe Förderung im Januar und Februar.

Tesla will Preise erhöhen

Am Aktienmarkt machten Tesla einen Satz um 6,3 Prozent. Hier trieb, dass Tesla den Preis für alle seine Model Y-Fahrzeuge in den USA zum Monatsende um 1.000 Dollar erhöhen will.

Bei Boeing (-1,5%) ging der Sinkflug weiter, weil die Probleme bei dem Flugzeughersteller nicht abreißen. Am Freitag verlor eine Boeing-Passagiermaschine von United Airlines während eines Fluges eine Abdeckung am Rumpf.

Uber gaben ein halbes Prozent nach. Der Mobilitätsdienstleister hat mit einer Vergleichszahlung über 178 Millionen Dollar eine Sammelklage von Taxifahrern in Australien beigelegt.

Pfizer büßten 0,8 Prozent ein. Der Pharmakonzern will rund 630 Millionen seiner Haleon-Aktien auf den Markt werfen und dadurch seine Beteiligung an dem Anbieter von rezeptfreien Arzneimitteln bis auf rund 24 Prozent reduzieren.

Hashicorp verbesserten sich um gut 8 Prozent. Laut einem Bloomberg-Bericht zieht das Software-Infrastrukturunternehmen strategische Optionen, einschließlich eines Verkaufs, in Betracht.

Die in den USA notierte Aktie von XPeng legte um 1,9 Prozent zu. Der chinesische Elektrofahrzeughersteller hatte Pläne zur Einführung einer billigeren Marke bekannt gegeben. Die Autos sollen etwa 14.000 bis 21.200 Dollar kosten.

Highflyer Super Micro jetzt im S&P-500-Index

Super Micro Computer (-6,4%) profitierten nicht davon, dass das Papier am Berichtstag in den S&P-500-Index aufgenommen wurde. Hier dürften Anleger Gewinne mitgenommen haben, denn allein seit Jahresbeginn hat der Kurs bereits um 275 Prozent zugelegt, was die Aktie letztlich auch in den S&P-500 gehievt hat. Ebenfalls neu in dem Auswahlindex sind Deckers Outdoor (-0,1%). Platz machen müssen Whirlpool (+0,1%) und Zions Bancorporation (-0,2%).

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.790,43 +0,2% 75,66 +2,9% S&P-500 5.149,42 +0,6% 32,33 +8,0% Nasdaq-Comp. 16.103,45 +0,8% 130,27 +7,3% Nasdaq-100 17.985,01 +1,0% 176,76 +6,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,73 +0,4 4,73 31,2 5 Jahre 4,35 +3,0 4,32 35,0 7 Jahre 4,35 +2,6 4,33 38,4 10 Jahre 4,33 +1,7 4,31 45,1 30 Jahre 4,46 +2,8 4,43 48,7 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:45 Uhr Fr, 17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,0870 -0,2% 1,0889 1,0886 -1,6% EUR/JPY 162,14 -0,0% 162,46 162,33 +4,2% EUR/CHF 0,9657 +0,4% 0,9622 0,9621 +4,1% EUR/GBP 0,8540 -0,1% 0,8551 0,8549 -1,6% USD/JPY 149,16 +0,1% 149,18 149,12 +5,9% GBP/USD 1,2727 -0,1% 1,2735 1,2732 +0,0% USD/CNH (Offshore) 7,2062 +0,0% 7,2051 7,2047 +1,2% Bitcoin BTC/USD 67.060,21 -1,7% 68.605,67 67.696,94 +54,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,93 81,04 +2,3% +1,89 +14,6% Brent/ICE 86,95 85,34 +1,9% +1,61 +13,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 29,1 27,30 +6,6% +1,80 -14,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.160,19 2.155,02 +0,2% +5,21 +4,7% Silber (Spot) 25,03 25,12 -0,4% -0,10 +5,3% Platin (Spot) 918,70 937,87 -2,0% -19,17 -7,4% Kupfer-Future 4,13 4,12 +0,1% +0,01 +5,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

