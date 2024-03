Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Super Micro Computer hat am Montag einen zunächst niederschmetternden Verlust erlebt. Bis in die frühen Abendstunden hinein verlor der IT-Wert mehr als 10 %. Am Ende nun setzte eine Erholungsbewegung ein. Die Aktie verlor dennoch noch -6,5 %. Damit jedoch rettete der Titel kurz vor Toresschluss zumindest noch die Marke von 1.000 Euro als Untergrenze. Auch das ist schon erstaunlich. Die Notierungen [...]

