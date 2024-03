DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

FTI TOURISTIK - Mithilfe eines neuen Investors will der Reiseveranstalter FTI Touristik seine Finanzlage verbessern. Deutschlands drittgrößter Urlaubsanbieter nach Tui und der Dertour Group aus dem Rewe-Konzern befindet sich nach eigenen Angaben in "exklusiven Verhandlungen mit einem internationalen Finanzinvestor mit langjähriger Erfahrung im Tourismussektor". Einen Namen nannte FTI nicht. Nach FAZ-Informationen aus Branchenkreisen handelt es sich dabei um den Finanzinvestor Certares. (FAZ)

INFINEON - Der hohe Strombedarf für die weltweit steigende Nutzung von KI ist für Entwickler von Grafikprozessoren wie Nvidia, aber auch Betreiber der Rechenzentren wie Microsoft, Google und Amazon längst eines der größten Geschäftsrisiken. Für den deutschen Chiphersteller Infineon ist es eine gewaltige Chance: Denn dessen Bereich PSS liefert Halbleiter, durch die Netzwerkrechner mit wesentlich weniger Strom auskommen. "Der Energieverbrauch von Rechenzentren ließe sich um zehn bis 20 Prozent senken, wenn überall auf der Welt die modernsten Produkte von Infineon eingesetzt würden", sagte Adam White, Infineon-Topmanager, dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

SIGNA - Trotz großer Bedenken haben die Gläubiger auf der entscheidenden Sitzung am Montag den verbesserten Sanierungsplan der Signa-Tochter Signa Prime angenommen. Das Gericht setzte den Sanierungsverwalter Norbert Abel als Treuhänder ein, der nun die Abwicklung übernimmt. Das bisherige Management hat damit keine Verfügung mehr über das Vermögen. In der Signa Prime liegen Topimmobilien der Gruppe, darunter der Elbtower in Hamburg, das Park Hyatt in Wien und das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck. (Handelsblatt)

BLOOMBERG/DEUTSCHE BÖRSE - Der Wettbewerb im Markt für Aktienindizes nimmt Fahrt auf. So greift der Informationsdienstleister Bloomberg mit mehr als 50 neuen Benchmarks für Australien, Kanada und Europa an - und macht auch den Auswahlbarometern der Deutschen Börse Konkurrenz, wie die Börsen-Zeitung vorab erfahren hat. Denn das Unternehmen bringt unter anderem einen Bloomberg Germany 40 an den Start, der sich auf mehreren Ebenen vom Dax unterscheiden soll. (Börsen-Zeitung)

PROSIEBENSAT1 - Media-for-Europe-CEO Pier Silvio Berlusconi hat erneut an die deutsche Beteiligung Prosiebensat1 appelliert, sich auf das Kerngeschäft Fernsehen zu konzentrieren. In einem Interview mit der Zeitung Corriere della Sera sagte der Sohn des früheren italienischen Premierministers Silvio Berlusconi: "Prosiebensat1 muss zum Kerngeschäft zurückkehren. Der erste Schritt sollte darin bestehen, das Dating- und das E-Commerce-Geschäft abzutrennen und zu verbessern." Es gehe dabei darum, das Beste für die Gesellschaft und alle Aktionäre zu tun. Die Aussage ist als klare Aufforderung zu werten, sich von diesen Aktivitäten zu trennen. Media for Europe (MfE), die früher unter dem Namen Mediaset firmierte, ist 2019 bei Prosiebensat1 eingestiegen. Inzwischen kontrolliert das Unternehmen fast 30 Prozent der Stimmrechte. (Börsen-Zeitung)

TKMS - Die Marinewerft TKMS könnte schneller aus dem Thyssenkrupp-Konzern herausgelöst werden als erwartet. Noch in dieser Woche soll mit dem amerikanischen Finanzinvestor Carlyle der Einstieg in eine vertiefte Prüfung vereinbart werden. Dies war am Montag im Umfeld der Kieler Werft zu hören. Carlyle bereitet sich offenbar darauf vor, die Mehrheit an TKMS zu übernehmen. Das Geschäft werde mit 1,5 Milliarden Euro einschließlich Schulden bewertet, berichtet die Finanzagentur Bloomberg. Ohne dass es eine Bestätigung von den beteiligten Unternehmen gab, schoss der Kurs der Aktie von Thyssenkrupp zeitweise um 5 Prozent empor. (FAZ)

