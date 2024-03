News von Trading-Treff.de Ein ruhiger Wochenstart im DAX nach dem Verfallstag hat das Warten auf Nvidia-Fakten erschwert. Neue Tradingideen zum Dienstag 19.03.2024 findest Du hier vor. 18000 weiterhin der Deckel im DAX Auch am Handelstag nach dem Verfallstag stand die 18.000er-Marke im Fokus. An diesem Bereich scheiterte der DAX bereits in der Vorwoche mehrfach und bildete somit einen Widerstand aus. Diesen hatten wir optisch in der Morgenanalyse ...

