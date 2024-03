The following instruments on XETRA do have their first trading 19.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.03.2024Aktien1 US74738N2027 QSAM Biosciences Inc.Anleihen1 US44891CCX92 Hyundai Capital America2 USU9273AEC54 Volkswagen Group America Finance LLC3 USU9273AEA98 Volkswagen Group America Finance LLC4 XS2788344419 Aston Martin Capital Holdings Ltd.5 XS2778918834 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S.6 USU9273AED38 Volkswagen Group America Finance LLC7 XS2790094523 Barclays PLC8 US44891CCY75 Hyundai Capital America9 XS2787862429 Nestlé Capital Corp.10 XS2787862346 Nestlé Capital Corp.11 AT000B122270 Volksbank Wien AG12 USU9273AEB71 Volkswagen Group America Finance LLC13 ES0280907041 Unicaja Banco S.A.