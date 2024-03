Der DAX (WKN: 846900) ist zum Start in die neue Woche ohne Veränderungen geblieben. In einem impulsarmen Handel stand am Ende des Tages ein Minus von -0,02% auf 17.932 Punkte. Vor dem Fed-Entscheid am Mittwoch mieden Anleger das Risiko. Im Fokus standen die Papiere von Rheinmetall, Vonovia und Hannover Rück. Die deutschen Standardwerte eröffneten den Handel beim Schlusskurs vom Freitag und stiegen am Vormittag auf das Tageshoch von 18.015 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...