Künstliche Intelligenz und der Bitcoin sind weiter zwei der dominierenden Themen an den Märkten. In den Kursen deutet sich jetzt aber eine gewisse Ermüdung an. Andreas Wolf von HeavytraderZ zeigt, wie es weitergeht. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zu Märkte und Trends Teil 2 ein. Registriere Dich ...