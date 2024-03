DAX wartet auf Fed: Nvidia setzt auf BYD - Vonovia: Chef kauft dazu - Tipp des Tages: Intel

Bislang schwächelt das PC-Geschäft weltweit. Das hat Intel am Ende die Jahreszahlen etwas verhagelt. Jetzt könnte aber neuer Schwung ins PC-Geschäft kommen. Das Zauberwort dafür, wie sollte es anders sein, heißt KI!Die Aufmerksamkeit in dieser Woche gilt vor allem der US-amerikanischen Federal Reserve, die am Mittwochabend ihren Zinsentscheid verkünden wird. Eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinses gilt als ausgemachte Sache. Wichtiger für die Anleger sollten Hinweise auf den Zeitpunkt der seit langem erhofften Wende in der Geldpolitik sein. Bevor Jerome Powell nicht gesprochen hat, wird sich der DAX auch schwer tun, auf ein neues Allzeithoch zu ziehen. Er lauert in der Nähe und hofft, …

