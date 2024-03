Paris / London - Europas Börsen haben am Dienstag keine klare Tendenz aufgezeigt. Damit zeigten sich die Märkte abwartend. Der EuroStoxx 50 kletterte am späten Mittag um 0,22 Prozent auf 4993,87 Punkte, während der Stoxx 50 um 0,14 Prozent auf 4368,78 Zähler fiel. Uneinheitlich war auch die Tendenz an den grossen Länderbörsen. Der französische Leitindex Cac 40 stand zuletzt 0,38 Prozent höher bei 8179,17 Punkten, während der britische FTSE 100 0,15 ...

