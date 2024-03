NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4300 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe höhere mittelfristige Ziele angekündigt, die auf angepeilte Produktivitätssteigerungen und die geplante Abtrennung des Speiseeisgeschäfts zurückzuführen seien, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Abspaltung sei angesichts des mäßigeren Wachstums von Unilever und der fehlenden Kostensynergien bei der Lieferkette für gekühlte Produkte sinnvoll. Allerdings seien die Prognosen des Unternehmens nun weniger konservativ. Zudem sei zu bedenken, dass die bei früheren größeren Veräußerungen geschaffenen Werte durch verlorene Kosten verwässert worden seien./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 03:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 03:31 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

