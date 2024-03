Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Super Micro Computer ist am Dienstag an den Börsen wieder deutlich abgestraft worden. Die IT-Aktie verlor nicht nur -9 %. Sie sackte nun auch nachhaltig unter die markante Untergrenze bei 1.000 Dollar. Somit ist der Titel inzwischen auch weniger als 900 Euro wert. Die vormalige Unterstützung der charttechnischen Investoren und Analysten ist vorbei. Super Micro Computer: Wird es kompliziert? So [...]

