NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte am Dienstag im Handelsverlauf zugelegt. Die Standardwerte an der Wall Street bauten ihre moderaten Anfangsgewinne merklich aus und die zunächst klar schwächeren Technologiewerte an der Nasdaq drehten tendenziell ins Plus. Die Anleger warten gespannt auf die US-Notenbanksitzung am Mittwoch. Eine Zinssenkung steht dabei aber noch nicht zur Debatte. Der Fokus richtet sich vielmehr auf die geldpolitischen Signale, also wann mit einer ersten Zinssenkung zu rechnen ist.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,66 Prozent höher bei 39 045,97 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,45 Prozent auf 5172,36 Punkte. Beim technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 stand ein Gewinn von 0,20 Prozent auf 18 020,59 Punkte zu Buche.

Unter den Einzelwerten bleiben die Aktien von Nvidia im Fokus, die zuletzt 1,1 Prozent im Plus notierten, nachdem sie am frühen Handel noch um fast 4 Prozent abgesackt waren. Am Vorabend hatte der Halbleiterkonzern auf einer Entwicklerkonferenz neue Lösungen vorgestellt, mit denen Nvidia seine führende Rolle im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) manifestieren will. In ersten Reaktionen hieß es allerdings, die Ankündigungen hätten nicht überrascht. Die Aktien des Rivalen AMD verloren 4,6 Prozent.

Ansonsten machte eine Übernahmeofferte Schlagzeilen: Die Papiere von Fusion Pharmaceuticals sprangen um knapp 98 Prozent auf 21,03 US-Dollar nach oben. Zuvor hatte der britische Pharmakonzern Astrazeneca ein Kaufgebot von 21 Dollar je Aktie für den Onkologie-Spezialisten unterbreitet. Zusätzlich will das Management einen Aufschlag von 3 Dollar je Aktie drauflegen, wenn bestimmte Unternehmensziele erreicht werden.

Ein Kursrutsch bei Digitalwährungen belastete ansonsten einmal mehr Aktien von Unternehmen, die damit ihr Geld verdienen. Für die Titel der Handelsplattform Coinbase zum Beispiel ging es zeitweise um fast 10 Prozent bergab, zuletzt aber nur noch um 3,6 Prozent. Der Bitcoin hat am Dienstag deutlich an Wert verloren. Am Markt wurde dies mit einem starken Abfluss aus einem der neuen Bitcoin-Fonds in den USA erklärt./edh/men

