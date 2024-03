Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Am Dienstag hat die Aktie von Nikola letztlich überzeugt. Das US-Unternehmen konnte sich um satte 3,3 % nach oben schieben. Bei Lichte betrachtet aber ist der Kurs noch immer zu niedrig: 0,58 Euro stehen nun auf den Kurstafeln. Damit ändert sich am Gesamtbild des Unternehmens an den Finanzmärkten nichts. Nikola ist im sehr klaren und nachhaltigen Abwärtstrend gefangen. Statistisch [...]

