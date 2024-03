InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - March 20

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / March 20, 2024 / The Company announces that on 19 March 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 5 May 2023 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 19 March 2024







Aggregate number of ordinary shares purchased: 9,990







Lowest price paid per share: £ 80.4800







Highest price paid per share: £ 80.8600







Average price paid per share: £ 80.7375

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 164,284,233 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720);

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 9,990 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 19 March 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:





London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 9,990











Highest price paid (per ordinary share) £ 80.8600











Lowest price paid (per ordinary share) £ 80.4800











Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 80.7375













Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 19/03/2024 09:21:25 GMT 100 80.6800 XLON 958731869234320 19/03/2024 09:37:38 GMT 5 80.7200 XLON 958731869235459 19/03/2024 09:37:38 GMT 13 80.7200 XLON 958731869235458 19/03/2024 09:40:51 GMT 12 80.7400 XLON 958731869235608 19/03/2024 09:42:28 GMT 19 80.7600 XLON 958731869235658 19/03/2024 09:42:28 GMT 50 80.7600 XLON 958731869235661 19/03/2024 09:42:28 GMT 191 80.7600 XLON 958731869235659 19/03/2024 09:46:25 GMT 12 80.7800 XLON 958731869235940 19/03/2024 09:46:25 GMT 30 80.7800 XLON 958731869235941 19/03/2024 09:52:14 GMT 64 80.8600 XLON 958731869236414 19/03/2024 09:56:01 GMT 55 80.8400 XLON 958731869236665 19/03/2024 10:06:00 GMT 120 80.8400 XLON 958731869237244 19/03/2024 10:06:24 GMT 79 80.8400 XLON 958731869237270 19/03/2024 10:17:10 GMT 58 80.6800 XLON 958731869237883 19/03/2024 10:20:27 GMT 40 80.7000 XLON 958731869238075 19/03/2024 10:20:27 GMT 43 80.7000 XLON 958731869238076 19/03/2024 10:29:36 GMT 70 80.7200 XLON 958731869238745 19/03/2024 10:33:27 GMT 45 80.7400 XLON 958731869239042 19/03/2024 10:38:28 GMT 59 80.6800 XLON 958731869239560 19/03/2024 10:47:40 GMT 93 80.7800 XLON 958731869240051 19/03/2024 11:01:21 GMT 92 80.5600 XLON 958731869241471 19/03/2024 11:07:45 GMT 3 80.5400 XLON 958731869241898 19/03/2024 11:07:45 GMT 55 80.5400 XLON 958731869241897 19/03/2024 11:14:19 GMT 63 80.5200 XLON 958731869242365 19/03/2024 11:20:31 GMT 72 80.5200 XLON 958731869242967 19/03/2024 11:24:06 GMT 44 80.5200 XLON 958731869243198 19/03/2024 11:26:49 GMT 4 80.5400 XLON 958731869243356 19/03/2024 11:26:49 GMT 43 80.5400 XLON 958731869243355 19/03/2024 11:32:41 GMT 46 80.5000 XLON 958731869243666 19/03/2024 11:37:08 GMT 71 80.4800 XLON 958731869243841 19/03/2024 11:44:02 GMT 81 80.5200 XLON 958731869244173 19/03/2024 11:50:32 GMT 46 80.5400 XLON 958731869244524 19/03/2024 11:52:41 GMT 89 80.6000 XLON 958731869244655 19/03/2024 11:56:01 GMT 57 80.6400 XLON 958731869244777 19/03/2024 12:07:03 GMT 116 80.7000 XLON 958731869245331 19/03/2024 12:11:00 GMT 67 80.6600 XLON 958731869245587 19/03/2024 12:17:26 GMT 56 80.6200 XLON 958731869246067 19/03/2024 12:17:26 GMT 59 80.6200 XLON 958731869246066 19/03/2024 12:33:59 GMT 129 80.6200 XLON 958731869247054 19/03/2024 12:38:59 GMT 96 80.6600 XLON 958731869247376 19/03/2024 12:46:00 GMT 57 80.6200 XLON 958731869247749 19/03/2024 12:50:52 GMT 81 80.6400 XLON 958731869248087 19/03/2024 12:57:55 GMT 91 80.7200 XLON 958731869248624 19/03/2024 13:06:05 GMT 7 80.7000 XLON 958731869249746 19/03/2024 13:06:05 GMT 108 80.7000 XLON 958731869249747 19/03/2024 13:09:41 GMT 43 80.7200 XLON 958731869250064 19/03/2024 13:21:49 GMT 140 80.8200 XLON 958731869250695 19/03/2024 13:24:45 GMT 96 80.8400 XLON 958731869250896 19/03/2024 13:31:24 GMT 103 80.7800 XLON 958731869251691 19/03/2024 13:34:02 GMT 47 80.8600 XLON 958731869252019 19/03/2024 13:34:39 GMT 43 80.8600 XLON 958731869252128 19/03/2024 13:39:10 GMT 71 80.8600 XLON 958731869252859 19/03/2024 13:40:19 GMT 56 80.8200 XLON 958731869253001 19/03/2024 13:43:28 GMT 72 80.8200 XLON 958731869253413 19/03/2024 13:43:58 GMT 53 80.8200 XLON 958731869253477 19/03/2024 13:48:19 GMT 45 80.8200 XLON 958731869253999 19/03/2024 13:48:50 GMT 49 80.8400 XLON 958731869254030 19/03/2024 13:53:02 GMT 34 80.8000 XLON 958731869254454 19/03/2024 13:56:13 GMT 83 80.7800 XLON 958731869254741 19/03/2024 13:58:17 GMT 64 80.8200 XLON 958731869254973 19/03/2024 14:00:59 GMT 127 80.8600 XLON 958731869255302 19/03/2024 14:06:56 GMT 8 80.8200 XLON 958731869256049 19/03/2024 14:06:56 GMT 19 80.8200 XLON 958731869256048 19/03/2024 14:06:56 GMT 45 80.8200 XLON 958731869256046 19/03/2024 14:06:56 GMT 45 80.8200 XLON 958731869256047 19/03/2024 14:10:00 GMT 65 80.8000 XLON 958731869256430 19/03/2024 14:15:04 GMT 31 80.7800 XLON 958731869257071 19/03/2024 14:15:50 GMT 78 80.7800 XLON 958731869257150 19/03/2024 14:19:52 GMT 27 80.7800 XLON 958731869257524 19/03/2024 14:19:52 GMT 47 80.7800 XLON 958731869257523 19/03/2024 14:21:59 GMT 50 80.7600 XLON 958731869257687 19/03/2024 14:26:13 GMT 79 80.7800 XLON 958731869258377 19/03/2024 14:29:03 GMT 35 80.7600 XLON 958731869258619 19/03/2024 14:29:03 GMT 60 80.7600 XLON 958731869258620 19/03/2024 14:30:48 GMT 50 80.7400 XLON 958731869258857 19/03/2024 14:31:59 GMT 72 80.7600 XLON 958731869259031 19/03/2024 14:33:26 GMT 42 80.7600 XLON 958731869259170 19/03/2024 14:34:55 GMT 48 80.7400 XLON 958731869259365 19/03/2024 14:38:19 GMT 125 80.6800 XLON 958731869259880 19/03/2024 14:40:02 GMT 52 80.7400 XLON 958731869260141 19/03/2024 14:40:02 GMT 92 80.7400 XLON 958731869260142 19/03/2024 14:40:21 GMT 46 80.7600 XLON 958731869260207 19/03/2024 14:41:32 GMT 47 80.7200 XLON 958731869260306 19/03/2024 14:44:02 GMT 123 80.7600 XLON 958731869260660 19/03/2024 14:45:27 GMT 49 80.7600 XLON 958731869260840 19/03/2024 14:47:24 GMT 43 80.7600 XLON 958731869261063 19/03/2024 14:47:58 GMT 79 80.7400 XLON 958731869261138 19/03/2024 14:49:12 GMT 44 80.7400 XLON 958731869261246 19/03/2024 14:53:02 GMT 176 80.7800 XLON 958731869261790 19/03/2024 14:54:32 GMT 94 80.7800 XLON 958731869262003 19/03/2024 14:56:14 GMT 118 80.8000 XLON 958731869262317 19/03/2024 14:57:28 GMT 82 80.7800 XLON 958731869262456 19/03/2024 14:59:11 GMT 50 80.7200 XLON 958731869262727 19/03/2024 14:59:42 GMT 45 80.7600 XLON 958731869263149 19/03/2024 15:01:02 GMT 42 80.7400 XLON 958731869263480 19/03/2024 15:01:02 GMT 63 80.7400 XLON 958731869263478 19/03/2024 15:02:02 GMT 48 80.7200 XLON 958731869263605 19/03/2024 15:04:35 GMT 71 80.7000 XLON 958731869263978 19/03/2024 15:06:15 GMT 63 80.7000 XLON 958731869264149 19/03/2024 15:08:48 GMT 119 80.6600 XLON 958731869264404 19/03/2024 15:10:55 GMT 90 80.6400 XLON 958731869264618 19/03/2024 15:11:38 GMT 1 80.6200 XLON 958731869264692 19/03/2024 15:11:38 GMT 58 80.6200 XLON 958731869264691 19/03/2024 15:11:38 GMT 84 80.6200 XLON 958731869264690 19/03/2024 15:14:52 GMT 53 80.6800 XLON 958731869264996 19/03/2024 15:14:52 GMT 90 80.6800 XLON 958731869264991 19/03/2024 15:20:02 GMT 18 80.7400 XLON 958731869265451 19/03/2024 15:21:22 GMT 45 80.7400 XLON 958731869265569 19/03/2024 15:21:22 GMT 116 80.7400 XLON 958731869265568 19/03/2024 15:22:42 GMT 95 80.7400 XLON 958731869265664 19/03/2024 15:24:57 GMT 103 80.7400 XLON 958731869265794 19/03/2024 15:27:52 GMT 11 80.7600 XLON 958731869266162 19/03/2024 15:27:57 GMT 12 80.7600 XLON 958731869266166 19/03/2024 15:28:25 GMT 15 80.7800 XLON 958731869266208 19/03/2024 15:28:30 GMT 15 80.7800 XLON 958731869266213 19/03/2024 15:28:41 GMT 15 80.7800 XLON 958731869266232 19/03/2024 15:28:59 GMT 15 80.7800 XLON 958731869266263 19/03/2024 15:29:12 GMT 15 80.7800 XLON 958731869266273 19/03/2024 15:29:12 GMT 27 80.7800 XLON 958731869266274 19/03/2024 15:29:49 GMT 196 80.7600 XLON 958731869266336 19/03/2024 15:31:03 GMT 81 80.7800 XLON 958731869266451 19/03/2024 15:33:30 GMT 69 80.7800 XLON 958731869266697 19/03/2024 15:35:23 GMT 42 80.8000 XLON 958731869266963 19/03/2024 15:36:52 GMT 48 80.8000 XLON 958731869267155 19/03/2024 15:36:52 GMT 50 80.8000 XLON 958731869267157 19/03/2024 15:42:44 GMT 42 80.7600 XLON 958731869267815 19/03/2024 15:43:50 GMT 5 80.7600 XLON 958731869267965 19/03/2024 15:43:50 GMT 37 80.7600 XLON 958731869267966 19/03/2024 15:44:33 GMT 71 80.7400 XLON 958731869268044 19/03/2024 15:44:33 GMT 124 80.7400 XLON 958731869268043 19/03/2024 15:45:48 GMT 48 80.7200 XLON 958731869268152 19/03/2024 15:49:34 GMT 8 80.7400 XLON 958731869268509 19/03/2024 15:49:34 GMT 18 80.7400 XLON 958731869268510 19/03/2024 15:49:34 GMT 19 80.7400 XLON 958731869268512 19/03/2024 15:49:34 GMT 48 80.7400 XLON 958731869268511 19/03/2024 15:49:52 GMT 63 80.7400 XLON 958731869268532 19/03/2024 15:56:21 GMT 5 80.7600 XLON 958731869269155 19/03/2024 15:56:21 GMT 17 80.7600 XLON 958731869269154 19/03/2024 15:56:21 GMT 37 80.7600 XLON 958731869269156 19/03/2024 15:56:29 GMT 14 80.7600 XLON 958731869269158 19/03/2024 15:56:29 GMT 15 80.7600 XLON 958731869269160 19/03/2024 15:56:29 GMT 16 80.7600 XLON 958731869269159 19/03/2024 15:58:52 GMT 42 80.7600 XLON 958731869269369 19/03/2024 15:59:59 GMT 4 80.7600 XLON 958731869269483 19/03/2024 15:59:59 GMT 28 80.7600 XLON 958731869269484 19/03/2024 16:00:36 GMT 20 80.7600 XLON 958731869269574 19/03/2024 16:00:36 GMT 22 80.7600 XLON 958731869269575 19/03/2024 16:01:10 GMT 21 80.7400 XLON 958731869269625 19/03/2024 16:01:10 GMT 40 80.7400 XLON 958731869269624 19/03/2024 16:01:10 GMT 51 80.7400 XLON 958731869269623 19/03/2024 16:01:10 GMT 78 80.7400 XLON 958731869269622 19/03/2024 16:03:43 GMT 138 80.7400 XLON 958731869270025 19/03/2024 16:09:54 GMT 188 80.7400 XLON 958731869270722 19/03/2024 16:11:16 GMT 75 80.7800 XLON 958731869270916 19/03/2024 16:12:08 GMT 79 80.7600 XLON 958731869271069 19/03/2024 16:12:53 GMT 56 80.7800 XLON 958731869271206 19/03/2024 16:15:01 GMT 79 80.7800 XLON 958731869271573 19/03/2024 16:15:14 GMT 48 80.7600 XLON 958731869271609 19/03/2024 16:17:05 GMT 47 80.7800 XLON 958731869271838 19/03/2024 16:17:47 GMT 26 80.8000 XLON 958731869271966 19/03/2024 16:17:47 GMT 40 80.8000 XLON 958731869271967 19/03/2024 16:20:55 GMT 119 80.8000 XLON 958731869272655 19/03/2024 16:23:31 GMT 120 80.8000 XLON 958731869273045 19/03/2024 16:23:55 GMT 62 80.7800 XLON 958731869273116 19/03/2024 16:26:54 GMT 25 80.8000 XLON 958731869273541 19/03/2024 16:26:54 GMT 36 80.8000 XLON 958731869273540 19/03/2024 16:28:31 GMT 14 80.8000 XLON 958731869273852 19/03/2024 16:28:48 GMT 5 80.8200 XLON 958731869273883 19/03/2024 16:28:48 GMT 13 80.8200 XLON 958731869273880 19/03/2024 16:28:48 GMT 48 80.8200 XLON 958731869273882 19/03/2024 16:28:48 GMT 52 80.8200 XLON 958731869273881 19/03/2024 16:29:31 GMT 5 80.8200 XLON 958731869274026 19/03/2024 16:29:31 GMT 24 80.8200 XLON 958731869274027 19/03/2024 16:29:36 GMT 5 80.8200 XLON 958731869274034 19/03/2024 16:29:38 GMT 5 80.8200 XLON 958731869274039 19/03/2024 16:29:40 GMT 5 80.8200 XLON 958731869274052 19/03/2024 16:29:42 GMT 5 80.8200 XLON 958731869274066 19/03/2024 16:29:46 GMT 5 80.8200 XLON 958731869274074 19/03/2024 16:29:49 GMT 5 80.8200 XLON 958731869274077 19/03/2024 16:29:51 GMT 5 80.8200 XLON 958731869274093 19/03/2024 16:29:55 GMT 5 80.8200 XLON 958731869274101 19/03/2024 16:29:58 GMT 2 80.8200 XLON 958731869274129 19/03/2024 16:29:58 GMT 3 80.8200 XLON 958731869274128

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com