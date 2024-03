Wasserstoff-Aktien sind an der Börse derzeit out. Selbst Fortschritte bei bestimmten Unternehmen werden nicht mit steigenden Notierungen goutiert, so auch beim deutschen Wasserstoff-Nebenwert Enapter. DER AKTIONÄR hat mit Finanzvorstand Gerrit Kaufhold über die Aussichten, Besonderheiten der Technologie und Einsatzmöglichkeiten der Elektrolyseure der Gesellschaft gesprochen.Gerrit Kaufhold: Wir sehen großes Wachstumspotenzial weiterhin in Europa, aber auch in Asien für unsere Produkte - durch unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...