Zeichnungsstart - ab heute (bis zum 28.03.24) kann die erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A382517) der Solarnative GmbH mit einem Zielvolumen von 20 Mio. Euro über die Börse gezeichnet werden. Der Zinskupon der fünfjährigen Anleihe 2024/29 (WKN A38251) wird dabei in einer hochattraktiven Spanne zwischen 11,25 % und 12,25 % p.a. liegen. Die Solarnative GmbH ist ein junges innovatives Unternehmen, das ehrgeizige Wachstumsziele am Photovoltaikmarkt verfolgt. Dies soll mit dem vom Unternehmen entwickelten "PowerStick" gelingen. Was das Besondere daran ist und welche Ziele das Unternehmen konkret verfolgt, erklärt CEO Dr. Julian Mattheis im Anleihen Finder-Interview.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Mattheis, können Sie uns kurz das Geschäftsmodell sowie die Produkte und Dienstleistungen der in 2019 gegründeten Solarnative GmbH vorstellen?

Julian Mattheis: Solarnative entwickelt und vertreibt Leistungselektronik für den Photovoltaikmarkt. Mit dem sogenannten "Smart Energy Home" entwickeln wir ein umfassendes Energiesystem für private Anwendungen. Herzstück dieses Systems ist der "PowerStick", der kleinste, leichteste und schnellste Wechselrichter der Welt. Wechselrichter sind notwendig, um den von den Photovoltaikmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, der ins Stromnetz eingespeist werden kann.

Anleihen Finder: Warum gehen Sie jetzt den großen Schritt an den Kapitalmarkt und weshalb ist eine Anleihe für Ihr Vorhaben der passende Finanzierungsbaustein?

"Die Anleihe bietet uns die Möglichkeit, sehr schnell und flexibel Fremdkapital in signifikanten Größenordnungen aufzunehmen"

Julian Mattheis: Der Photovoltaikmarkt ist riesig und stark wachsend. Wir streben daher einen sehr expansiven Wachstumskurs an, den es zu finanzieren gilt. Bislang ist Solarnative nahezu vollständig durch Eigenkapital finanziert. Wir haben in mehreren Kapitalerhöhungen über 18 Millionen Euro eingeworben. Nun erweitern wir die Eigenkapitalsäule durch Fremdkapital. Zum einen durch klassische Bankdarlehen und zum anderen durch die aktuelle Emission unserer Unternehmensanleihe. Bankdarlehen sind in ihrer Höhe begrenzt, da wir keine Immobilien oder vergleichbare Assets als Sicherheiten stellen können. Die Anleihe bietet uns die Möglichkeit, sehr schnell und flexibel Fremdkapital in signifikanten Größenordnungen aufzunehmen und ist somit für unseren schnellen Expansionskurs das ideale Finanzierungsinstrument.

Anleihen Finder: Wofür sollen die Anleihemittel von bis zu 20 Mio. Euro konkret verwendet werden? Sollen damit auch Investoren- oder Gesellschafter-Darlehen abgelöst werden oder soll das Geld einzig in das Wachstum fließen?

Julian Mattheis: Derzeit haben wir Gesellschafter-Darlehen in Höhe von ca. 500 TEUR ausstehen, die in den nächsten drei Jahren fällig werden sowie ca. 200 TEUR sonstige Darlehen, mit einer Laufzeit von vier Monaten. Darlehen spielen für uns also nur eine untergeordnete Rolle. Die Anleihemittel werden nahezu vollständig zur Finanzierung des Wachstums verwendet. Insbesondere zur Finanzierung von Working Capital. Beispielsweise beziehen wir einige Komponenten aus China, die wir derzeit teuer per Luftfracht ...

