Die BASF-Aktie erreichte am Mittwoch den höchsten Stand seit Ende Februar des Vorjahres. Damit klettert sie an die DAX-Spitze. Eine aktuelle Analysteneinschätzung von Berenberg befeuert den Kurs und wirkt sich positiv auf die gesamte Chemiebranche aus.Berenberg hat die Einschätzung von "Hold" auf "Buy" erhöht und das Kursziel von 50 Euro auf 58 Euro in die Höhe geschraubt. Analyst Sebastian Bray sieht ...

