Im vergangenen Jahr war der Schweizer Franken (CHF) die G10-Währung mit der besten Performance. In diesem Jahr hat sich das Blatt gewendet. Die Ökonomen der Rabobank analysieren die Aussichten für den CHF vor der SNB-Sitzung am Donnerstag. SNB würde einen weicheren CHF begrüßen Eine Zinssenkung in dieser Woche würde die Aussichten für den CHF weiter ...

