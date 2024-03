MÜNCHEN, March 20, 2024® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologiedienstleistungen, hat heute bekanntgegeben, dass es die zugrunde liegende Technologie für IFCO, einen weltweit führenden Hersteller von Mehrwegverpackungsbehältern (Reusable Packaging Containers, RPCs), vollständig umgestaltet und einen Teil seiner alten, vor Ort installierten IT-Systeme in eine vollständig modernisierte Microsoft Azure-Cloud-Umgebung migriert hat. Der Umzug in die Cloud unterstützt die Wachstumspläne von IFCO, da das Unternehmen eine flexiblere Plattform benötigte.



IFCO deckt alle Aspekte des RPC-Managements ab, von der Lieferung sauberer Behälter an die Hersteller über die Abholung bei den Einzelhändlern bis hin zur erneuten Reinigung und Desinfektion der Behälter für die erneute Distribution. Das Unternehmen betreibt einen Pool von über 370 Millionen RPCs und bedient Kunden in 50 Ländern weltweit. Jetzt kann es sich auf seine nachhaltigen Einzelhandelsinitiativen konzentrieren, die eine wichtige Triebfeder für das Pullacher Unternehmen sind.

Mit einer großen lokalen IT-Umgebung, die mehr als 20 Jahre alt war, wurden die Kosten für Support und Funktionserweiterungen zu einer großen Herausforderung. Die Herausforderung für das Unternehmen bestand nun darin, sein MyIFCO-System von einer monolithischen in eine auf Microservices basierende Architektur umzuwandeln, um ein besseres Kundenerlebnis zu ermöglichen, ohne die hohen Kosten, die mit der Aufrechterhaltung des bestehenden Systems verbunden waren.

"Für IFCO war das ganze Thema der Cloud-Transformation brandneu", erklärt Kare Heikkila, CIO bei IFCO Systems. "Wir hatten keine Kompetenzen in diesem Bereich, also mussten wir den richtigen Partner für uns finden und die Cloud-Plattform wählen."

IFCO entschied sich für Rackspace Technology aufgrund seiner Cloud-Expertise und für Microsoft Azure aufgrund seiner Flexibilität. Im Rahmen der Migration implementierte Rackspace Technology Infrastructure-as-Code, um schnellere und stabilere Infrastrukturlösungen bereitzustellen, die den IT-Betrieb von IFCO deutlich produktiver machen. Neben der Migration der IT-Systeme wurden auch Anwendungen zur Datenanalyse in die Cloud verlagert. IFCO hat nun Zugang zu erweiterten Serviceoptionen, die tiefere und detailliertere Einblicke in die bestehenden Datenstrukturen ermöglichen und so die Effizienz und die Entscheidungsfindung im Unternehmen optimieren. Schließlich wurde auch eine neue und robuste Disaster-Recovery-Strategie mit Wiederherstellungspunkten und Wiederherstellungszeiten entwickelt, die die Einhaltung des bestehenden Budgets sicherstellt.

Heikkila fügt hinzu: "Microsoft Azure schien uns wie geschaffen dafür. Wir sind ein Microsoft-Unternehmen, Microsoft ist eine der führenden Plattformen auf dem Markt, und unsere Kunden vertrauen Microsoft. Mit Rackspace Technology hatten wir einen guten Partner. Dank des kompetenten Entwicklerteams des Unternehmens konnten wir diese Herausforderung erfolgreich meistern."

Rackspace Technology schloss FinOps-basierte Dienste zur Optimierung der finanziellen und betrieblichen Effizienz in sein Angebot ein. Ergänzt wird dies durch einen Rund-um-die-Uhr-Support und die Eskalation durch dedizierte Betriebsteams, falls erforderlich. Zusammen mit der Definition der IT-Architektur und -Strategie gewährleistet dies einen umfassenden und vorausschauenden Ansatz für die IT-Anforderungen von IFCO.

Jürgen Stauber, General Manager, DACH, bei Rackspace Technology, dazu: "Die Zusammenarbeit von Rackspace Technology mit IFCO hat zu einer nahtlosen Migration der alten IT-Systeme vor Ort geführt. Dieser strategische Schritt steht nicht nur im Einklang mit der Wachstumsagenda von IFCO, sondern ermöglicht es dem Unternehmen auch, seine führende Marktposition zu behaupten und Innovationen und Nachhaltigkeitslösungen im Einzelhandelsmarkt voranzutreiben.

"Wir sind stolz darauf, zum Erfolg von IFCO beizutragen, und unser Engagement für Innovation und Exzellenz wird auch in Zukunft dafür sorgen, dass sich unsere Kunden im digitalen Zeitalter erfolgreich behaupten können."

Klicken Sie hier , um die Fallstudie zu IFCO zu lesen. Um das Video zur Fallstudie anzusehen, klicken Sie hier .

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Technologielösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über IFCO

IFCO ist der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen für frische Lebensmittel und beliefert Kunden in mehr als 50 Ländern. IFCO betreibt weltweit einen Pool von über 370 Millionen Mehrwegverpackungsbehältern| Folgen Sie uns auf LinkedIn @IFCO SYSTEMS

Kontakt: