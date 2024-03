The following instruments on XETRA do have their first trading 21.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.03.2024Aktien1 CA02115L2003 Alset Capital Inc.2 AU0000040982 Ricegrowers Ltd. 7H03 DE000BEAU7Y1 Douglas AG4 US00773U2078 Adverum Biotechnologies Inc.5 FI4000567029 Finnair Oyj6 CA69842E3041 PanGenomic Health Inc.Anleihen1 BE6350702153 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.2 BE6350703169 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.3 XS2778270772 Fnac Darty4 USF8500RAD47 Société Générale S.A.5 XS2779793061 Statkraft AS6 XS2792180197 Íslandsbanki hf.7 DE000DW6AB20 DZ BANK AG8 XS2792222379 Quebec, Provinz9 XS2779792337 Statkraft AS10 BE6350704175 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.11 US12592BAS34 CNH Industrial Capital LLC12 XS2791994309 De Volksbank N.V.13 XS2784415718 Deutsche Post AG14 FR001400OP33 Elis S.A.15 XS2791972248 JPMorgan Chase & Co.16 XS2792184421 Metropolitan Life Global Funding I17 US797440CF91 San Diego Gas & Electric Co.18 US89236TLZ65 Toyota Motor Credit Corp.19 US89236TLY90 Toyota Motor Credit Corp.20 XS2790910272 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)21 IT0005586893 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.22 DE000HLB55E1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB55F8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB55G6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale