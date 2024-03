Der Rohstoffsektor durchläuft mit der Lieferkettenthematik de facto eine De-Globalisierung. Wie soll z.B. die Aufrüstung des Westens gegenüber China und Russland praktikabel ablaufen, wenn die Rohstoffe für die militärische Ausstattung aus den betreffenden Ländern, mit denen man sich auf Konfliktkurs befindet, ohne Alternativen bezogen werden? Diese Themen beschäftigen Rheinmetall ebenso wie BYD, denn der Hersteller von Batterieautos benötigt ebenfalls in großen Mengen Rohstoffe, die stets zu ökonomisch sinnvollen Preisen, ausreichenden Umfang und termingerecht zur Verfügung stehen müssen. Aus diesem Grund sind Brancheninformationen von enormer Bedeutung. In diesem Bereich bewegt sich das börsennotierte Medienunternehmen Aspermont und kann auf eine über 180-jährige Geschichte zurückblicken. Die Aktie befindet sich im Aufwind und ging am Morgen an der Heimatbörse in Australien mit einem Kursanstieg von 14,29 % aus dem Handel. Gute Vorgaben für den Handelsstart in Deutschland.

