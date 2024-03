EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Enapter-Gruppe erhält 1,3 Mio. Euro Forschungsförderung vom italienischen Wirtschaftsministerium



21.03.2024 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Unternehmensmitteilung Enapter-Gruppe erhält 1,3 Mio. Euro Forschungsförderung vom italienischen Wirtschaftsministerium Italienisches Wirtschaftsministerium fördert Enapters Forschungsaktivitäten mit rund 1,3 Mio. Euro

Förderung unterstützt die fortschreitende Entwicklung der nächsten AEM-Stack-Generation für die Multi-Megawattklasse Berlin, 21. März 2024. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat für ihre italienische Tochtergesellschaft Enapter SRL vom italienischen Ministerium für Unternehmen und Made in Italy (MIMIT), dem Wirtschaftsministerium Italiens, für das Projekt "AEM Technology Next Generation" einen Bewilligungsbescheid über eine Förderung in der Gesamthöhe von 1.255.373,17 Euro erhalten. Die zufließenden Mittel sollen für weitere Forschungs- und Entwicklungszwecke sowie die Weiterentwicklung des Produktportfolios verwendet werden. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Weiterentwicklung der AEM-Mehrkern-Technologie (Multicore). Die AEM-Multicore-Technologie kommt beispielsweise beim AEM Nexus zur Anwendung, einem modular aufgebauten Elektrolyseur der Megawatt-Klasse. Dabei werden hunderte sogenannter Stacks miteinander gekoppelt, die flexibel die gewünschte Menge an grünem Wasserstoff aus regenerativen Energiequellen produzieren und das hocheffizient und ohne den Einsatz von Iridium. Die nun erhaltenen Mittel werden unter anderem für die Weiterentwicklung der entsprechenden Stacks sowie die dazugehörige patentierte Membrantechnologie eingesetzt. Die Projektdauer des nun geförderten Projektes beläuft sich auf insgesamt 34 Monate. Durch fortschreitende Standardisierung und Massenproduktion dieser in Größe und Leistung optimierter Stacks ist es möglich, deutliche Effizienzsteigerungen und nicht zuletzt Preisvorteile in der Wasserstoffproduktion zu generieren. Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit bei mehr als 375 Unternehmen in mehr als 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D und Produktionsstandort in Italien.



Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

Twitter: https://twitter.com/Enapter

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage

Instagram: https://www.instagram.com/enapter/ Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse: Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de



21.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com