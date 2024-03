Hansen Technologies (ASX:HSN), ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche, freut sich, eine Erweiterung seiner Partnerschaft mit dem schwedischen Versorgungsunternehmen Bixia bekannt zu geben. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Bixia seine Handelskapazitäten erweitern, indem es die Modularität von Hansen Trade nutzt, um den Handel mit FCR (Frequency Containment Reserve) und mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve) Ancillary Services sowie die Komponenten für die automatische Kundenkommunikation hinzuzufügen. Diese Erweiterung baut auf Bixias aktueller Einführung von Hansen Trade für den Intraday-Handel auf, die Anfang letzten Jahres begonnen wurde.

Das Hansen Trade FCR-Modul ermöglicht es Bixia, automatisch auf dem FCR-Markt zu agieren, einschließlich des automatischen Versands von Geboten und der Bearbeitung von Handelsergebnissen. Die FCR-Lösung ist mit der bestehenden EDIEL-basierten Ausschreibungstechnologie kompatibel und unterstützt auch die neue ECP (Energy Communication Platform)-basierte Ausschreibung, die Svenska Kraftnät, der schwedische Netzbetreiber, bald einführen wird eine Änderung, die in diesem kürzlich erschienenen Blog beschrieben wird.

Die von Hansen Trade bereitgestellte Regelenergie-Lösung ermöglicht es Bixia, sowohl auf dem mFRR-Energie- als auch auf dem mFRR-Kapazitätsmarkt auf automatisierte Weise zu agieren. Die Lösung automatisiert den mFRR-Bieterprozess und die Bearbeitung von Aktivierungsanfragen, einschließlich umfassender Visualisierung und Überwachung.

Eric Constantien, Head of Sales, Large Enterprises Producers, Bixia, kommentierte: "Die nahtlose Einführung des Intraday-Handelsmoduls innerhalb von Hansen Trade zu Beginn des Jahres 2023, seine Zuverlässigkeit und seine umfassenden Funktionen haben uns die Entscheidung leicht gemacht, unsere Partnerschaft mit Hansen weiter auszubauen. Die Einführung der FCR- und mFRR-Handelsmodule von Hansen wird unseren handelsbezogenen Service erheblich verbessern und unseren Kunden eine moderne Handelsdienstleistung bieten. Die Automatisierung und die gestrafften Prozesse ermöglichen es uns außerdem, unser Geschäft weiter auszubauen."

David Castree, Chief Customer Officer bei Hansen, kommentierte: "Wir freuen uns über die Ausweitung unserer Beziehung zu Bixia und die positive Aufnahme unserer Energiehandelslösung in der Region, die durch ihre vielseitige, modulare Architektur ermöglicht wird. Angesichts der dynamischen Marktkräfte und der sich verändernden regulatorischen Rahmenbedingungen in der nordischen Region ermöglicht Hansen Trade Unternehmen wie Bixia einen reibungslosen Betrieb mit beispielloser Flexibilität und Zuversicht."

Als Teil der Hansen Suite for Energy Utilities und als Cloud-basierte SaaS-Lösung erfüllt Hansen Trade die Anforderungen an Flexibilität und Skalierbarkeit des sich entwickelnden Energiehandelsmarktes.

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein weltweit führender Software-Anbieter und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Softwareportfolio unterstützt Hansen Kunden in über 80 Ländern dabei, neue Produkte und Dienstleistungen zu erstellen, zu verkaufen und anzubieten, Kundendaten zu managen und zu analysieren sowie kritische Prozesse im Bereich Umsatzmanagement und Kundenservice zu steuern.

Über Bixia

Bixia liefert 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien an Kunden in ganz Schweden. Bixia ist eines der Stromunternehmen in Schweden, das den größten Anteil an erneuerbarer und lokal erzeugter Elektrizität kauft. Bixia arbeitet aktiv an der Entwicklung von lokal erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energiequellen und ist das Stromhandelsunternehmen, das den größten Anteil des in kleinem Maßstab erzeugten Stroms in der nordischen Region kauft.

