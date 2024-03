Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Telekom begibt eine Anleihe (ISIN XS2788600869/ WKN A383DZ) im Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen jährlichen Kupon von 3,25% erhalten. Die erste Zinszahlung erfolge am 20.03.2025, fällig werde diese Anleihe am 20.03.2036. Gehandelt werden könne ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Die Ratingagentur Moody's vergebe ein Baa1 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 21.03.2024) (21.03.2024/alc/n/a) ...

