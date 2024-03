NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips vor den am 29. April erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Analyst David Adlington erwartet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie nur eine Margenausweitung in begrenztem Ausmaß. Das Auftragswachstum des Medizintechnikkonzerns dürfte im ersten Quartal zudem weiterhin rückläufig sein./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 12:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 12:24 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken